Сирийский узел: как меняется расстановка сил после Дейр-эз-Зора

Минобороны заявляет, что 90% территории Сирии освобождено от террористов. В битве за
Дейр-эз-Зор за 10 дней уничтожены почти 2,5 тысячи игиловцев. И вот Путин едет сам с рабочим визитом к Эрдогану. Встреча, которая должна была идти 40 минут, шла в три раза дольше, и после нее турецкие СМИ заговорили о мире в Сирии.
Задача казалась нереальной: 70 процентов Сирии было захвачено запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, турецкая граница была плацдармом для боевиков со всего мира, ИГИЛ казалось непобедимым. Однако два года российской операции в Сирии полностью поменяли расклад сил. Турция создает зоны деэскалации, Иран вытесняет ИГИЛ со своей территории. Россия убедила всех участников операции, что первая задача — разрушить халифат, а что делать дальше, сирийцы решат сами. Это приняли даже те, кто выступал за немедленное свержение Асада — и Эрдоган, и саудовские принцы.
В Саудовской Аравии уже отказались от постоянного требования о том, что Асад должен уйти. Можно говорить, что от этого же требования откажутся и радикальные группы исламистов, которых Саудовская Аравия поддерживала. И они сядут за стол переговоров вместе с остальными племенами. И тогда возникает главный вопрос — кто эти люди и эти племена.
Битва за Дейр-эз-Зор не просто битва с ИГИЛ за нефтяные районы. США явно рассчитывали, что сирийские и российские ВС остановятся на берегу Евфрата, а дальше будет территория, которую они смогут контролировать, Но сирийские войска переправились через Евфрат, и вот американские войска видны в прицел. ИГИЛ становится лишь тактической прослойкой. И вот Минобороны России показывает фотографии американских джипов на территориях боевиков. Генерал Асапов погибает через два дня — судя по всему, те самые два дня, которые потребовались, чтобы на этих джипах вывезти семьи боевиков. А боевики пошли на прорыв. Курды, практически в одиночку выгнавшие ИГИЛ со своих земель, теперь просто могли договориться с ними. Был ли заключен этот уговор — знают только они.
И одновременно курды вдруг проводят невыгодный даже для них референдум о независимости. Он ничего не решает, но снова разжигает войну — всех со всеми. Кому же он выгоден? Ответ, как в фильме об импичменте президента Никсона: иди по следу денег, и найдешь.
Подробности — в материале программы «Итоги недели».
В Саудовской Аравии уже отказались от постоянного требования о том, что Асад должен уйти. Можно говорить, что от этого же требования откажутся и радикальные группы исламистов, которых Саудовская Аравия поддерживала. И они сядут за стол переговоров вместе с остальными племенами. И тогда возникает главный вопрос — кто эти люди и эти племена.
Битва за Дейр-эз-Зор не просто битва с ИГИЛ за нефтяные районы. США явно рассчитывали, что сирийские и российские ВС остановятся на берегу Евфрата, а дальше будет территория, которую они смогут контролировать, Но сирийские войска переправились через Евфрат, и вот американские войска видны в прицел. ИГИЛ становится лишь тактической прослойкой. И вот Минобороны России показывает фотографии американских джипов на территориях боевиков. Генерал Асапов погибает через два дня — судя по всему, те самые два дня, которые потребовались, чтобы на этих джипах вывезти семьи боевиков. А боевики пошли на прорыв. Курды, практически в одиночку выгнавшие ИГИЛ со своих земель, теперь просто могли договориться с ними. Был ли заключен этот уговор — знают только они.
И одновременно курды вдруг проводят невыгодный даже для них референдум о независимости. Он ничего не решает, но снова разжигает войну — всех со всеми. Кому же он выгоден? Ответ, как в фильме об импичменте президента Никсона: иди по следу денег, и найдешь.
Подробности — в материале программы «Итоги недели».
Комментарии