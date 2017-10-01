В Букингемском дворце возмущены поведением Терезы Мэй

Королевская семья Англии осталась недовольна действиями
премьер-министра Терезы Мэй при формировании Кабинета министров после выборов 8 июня.
В Букингемском дворце были возмущены нарушением протокола формирования правительства меньшинства, которое допустила Тереза Мэй. Как пишет газета Sunday Times, после выборов премьер-министр заверила королеву Елизавету II, что договорилась о сотрудничестве с североирландской Демократической юнионистской партией партией (DUP), получившей 10 мандатов. Однако на самом деле на заключение сделки DUP премьер-министру понадобилось еще около двух недель.
Из-за этого королеве Великобритании пришлось отложить тронную речь, что, в свою очередь, привело к нарушению графика скачек в Аскоте, которые королевская семья посещает в обязательном порядке.
Напомним, по итогам внеочередных всеобщих выборов в британский парламент консерваторы получили 318 мандатов, лейбористы — 262. Таким образом партия Терезы Мэй одержала победу, но потеряла большинство. Однако Мэй удалось заручиться поддержкой Демократической юнионистской партии Северной Ирландии и получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства. В результате премьер приняла решение оставить на своих постах всех ключевых министров.
Сама Мэй призналась, что ни она, ни ее сторонники не ожидали, что выборы завершатся подобным образом. По словам премьер-министра, узнав об итогах голосования, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
Из-за этого королеве Великобритании пришлось отложить тронную речь, что, в свою очередь, привело к нарушению графика скачек в Аскоте, которые королевская семья посещает в обязательном порядке.
Напомним, по итогам внеочередных всеобщих выборов в британский парламент консерваторы получили 318 мандатов, лейбористы — 262. Таким образом партия Терезы Мэй одержала победу, но потеряла большинство. Однако Мэй удалось заручиться поддержкой Демократической юнионистской партии Северной Ирландии и получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства. В результате премьер приняла решение оставить на своих постах всех ключевых министров.
Сама Мэй призналась, что ни она, ни ее сторонники не ожидали, что выборы завершатся подобным образом. По словам премьер-министра, узнав об итогах голосования, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
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