Боец-чемпион Вахаев госпитализирован после драки со стрельбой в Петербурге

В Петербурге группа молодых людей избила чемпиона России по грэпплингу Умара Вахаева.
Конфликт с участием бойца смешанных единоборств (ММА) произошел в субботу, 30 сентября, вечером у ресторана на Московском проспекте. Спортсмен вышел из заведения и направился в сторону парковки, когда к нему подошли двое молодых людей, которые его остановили. Между ними завязался спор, позже к соперникам Вахаева присоединились еще несколько молодых людей.
Как отмечает «Газета.Ru», спортсмен до последнего пытался уйти от драки, однако, когда один из неприятелей подошел слишком близко, Вахаев нанес удар. В результате началась потасовка.
При этом очевидцы рассказывают, что упавшего Вахаева избивали ногами. Кроме того, в ходе конфликта было применено травматическое оружие — спортсмен успел выстрелить из травматического пистолета в грудь одного из своих оппонентов.
В результате 25-летний Вахаев получил серьезные травмы, а еще один 31-летний участник конфликта — ранение из травматического пистолета. Пострадавшие были доставлены в больницу. Жизням мужчин ничего не угрожает.
Умар Вахаев — чемпион России по грэпплингу (вид единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин). Также выступал в ММА, на его счету четыре победы в пяти поединках.
Как отмечает «Газета.Ru», спортсмен до последнего пытался уйти от драки, однако, когда один из неприятелей подошел слишком близко, Вахаев нанес удар. В результате началась потасовка.
При этом очевидцы рассказывают, что упавшего Вахаева избивали ногами. Кроме того, в ходе конфликта было применено травматическое оружие — спортсмен успел выстрелить из травматического пистолета в грудь одного из своих оппонентов.
В результате 25-летний Вахаев получил серьезные травмы, а еще один 31-летний участник конфликта — ранение из травматического пистолета. Пострадавшие были доставлены в больницу. Жизням мужчин ничего не угрожает.
Умар Вахаев — чемпион России по грэпплингу (вид единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин). Также выступал в ММА, на его счету четыре победы в пяти поединках.
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