Сторонник ИГИЛ напал на полицейского и сбил пешеходов в канадском Эдмонтоне

Канадские правоохранители проводят антитеррористическое расследование в связи с двумя инцидентами с автомобилем в Эдмонтоне.
Сначала злоумышленник врезался в патрульную машину, а потом с ножом напал на полицейского. После атаки мужчина скрылся.
Через некоторое время стражи порядка остановили автомобиль для стандартной проверки и опознали подозреваемого. Мужчина снова попытался сбежать. При этом во время погони он специально пытался сбить пешеходов.
В конце концов злоумышленника удалось задержать. В результате нападений пострадали пять человек. Полицейский и четыре пешехода направлены в больницу.
Как заявил шеф полиции Эдмонтона, на основании улик принято решение расследовать инциденты как акты терроризма. В автомобиле злоумышленника, который, как считают власти, действовал один, нашли флаг запрещенного «Исламского государства». Личность предполагаемого преступника не раскрывается, передает РИА Новости.
Через некоторое время стражи порядка остановили автомобиль для стандартной проверки и опознали подозреваемого. Мужчина снова попытался сбежать. При этом во время погони он специально пытался сбить пешеходов.
В конце концов злоумышленника удалось задержать. В результате нападений пострадали пять человек. Полицейский и четыре пешехода направлены в больницу.
Как заявил шеф полиции Эдмонтона, на основании улик принято решение расследовать инциденты как акты терроризма. В автомобиле злоумышленника, который, как считают власти, действовал один, нашли флаг запрещенного «Исламского государства». Личность предполагаемого преступника не раскрывается, передает РИА Новости.
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