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    Сторонник ИГИЛ напал на полицейского и сбил пешеходов в канадском Эдмонтоне

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    • Фото: @bugsyrafael / twitter.com
    Сторонник ИГИЛ напал на полицейского и сбил пешеходов в канадском Эдмонтоне

    Сторонник ИГИЛ напал на полицейского и сбил пешеходов в канадском Эдмонтоне

    Сторонник ИГИЛ напал на полицейского и сбил пешеходов в канадском Эдмонтоне
  • Фото: @bugsyrafael / twitter.com

    • Канадские правоохранители проводят антитеррористическое расследование в связи с двумя инцидентами с автомобилем в Эдмонтоне.

    Сначала злоумышленник врезался в патрульную машину, а потом с ножом напал на полицейского. После атаки мужчина скрылся.

    Через некоторое время стражи порядка остановили автомобиль для стандартной проверки и опознали подозреваемого. Мужчина снова попытался сбежать. При этом во время погони он специально пытался сбить пешеходов.

    В конце концов злоумышленника удалось задержать. В результате нападений пострадали пять человек. Полицейский и четыре пешехода направлены в больницу.

    Как заявил шеф полиции Эдмонтона, на основании улик принято решение расследовать инциденты как акты терроризма. В автомобиле злоумышленника, который, как считают власти, действовал один, нашли флаг запрещенного «Исламского государства». Личность предполагаемого преступника не раскрывается, передает РИА Новости.

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