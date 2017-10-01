Босния превратилась в рассадник экстремизма в центре Европы

Ни дня не обходится, чтобы СМИ не говорили о борьбе с терроризмом. Экстремисты уже ушли из Афганистана сначала в Судан, а потом на Балканы. В Боснии находятся гнезда радикалов, основанные еще Усамой бен Ладеном. Если боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» доберутся на Балканы, они могут пойти и дальше.
Чтобы оказаться в логове террористов, пришлось нарушить все негласные запреты — мало того, что неверные, так еще журналисты и с полицией. За это могут осудить по шариату. Законы государства здесь уже не действуют, хотя до границ Евросоюза всего 20 километров. Нужно быть осторожными, не привлекать к себе внимание и ни в коем случае не показывать камеру.
Деревню со всех сторон закрывает горный хребет, сюда ведет только одна дорога. Идеальное место для отшельников. Здесь мужчины носят укороченные брюки, бороду и бреют верхнюю губу. Это буквальная трактовка хадисов об одеянии пророка. Ваххабиты верят, что шайтан не схватит их длинные штаны. Женщины и даже девочки одеты в строгие хиджабы и никабы. Их братья с ранних лет ходят в армейском камуфляже.
Знамя халифата — белая шахада на черном полотнище — под крышей на мечети. Джихадисты массово используют этот флаг еще с начала 90-х, его же взяла себе «Аль-Каида». Самая крупная международная группировка террористов оказалась не очень гостеприимной — говорить отказались и поспешили выгнать на пастбище коз.
Дурная слава об этих пастухах разносится сейчас по миру. Отсюда родом и член верховного совета запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» Нусрет Имамович, и погибшие под Дэйр-эз-Зором братья-исламисты Жинич, и командир тренировочного лагеря ИГИЛ Иканович, и три сотни ваххабитов в Сирии и Ираке, которые регулярно шлют видеопослания домой.
Но беззубая полиция бездействует, в упор не замечая фабрики террора. Даже когда флаг «Аль-Каиды» перед глазами, стражи порядка делают вид, что это не их участок и не их проблемы. Может, им просто страшно.
Брат Анжелко Джурича погиб из-за такого же бездействия. Спецслужбы проглядели группировку, которая вышла из горных сел с оружием. Нападение на полицейский участок в сербском Зворнике произошло средь бела дня. Вооруженный до зубов ваххабит ворвался внутрь и открыл огонь.
Анжелко Джурич: «Моему брату он попал в голову. С криками „Аллах акбар“ он стрелял во все стороны, кричал: где вы, сербы, я пришел вас резать. Террористу было всего 19 лет, но из него буквально сквозила ненависть к людям другой веры».
У погибшего сотрудника полиции остались жена и двое маленьких детей, еще один полицейский был тяжело ранен. Нападавшего застрели на месте преступления, но следствию удалось найти его идейных вдохновителей. Стрелок оказался членом ваххабистской общины в горах Озрен, прошел там трехмесячную подготовку в одном из лагерей. На этом все закончилось. Сербская прокуратура передала дело боснийским дознавателям в Сараево. Следствие идет 2,5 года, кроме убитого на месте исполнителя, заказчики не установлены. Или просто скрыты.
Симо Тушевляк, главный инспектор управления по борьбе с терроризмом Республики Сербской: «Суть в том, что в существовании террористических групп и их атаках прослеживается иностранный фактор — и ближневосточный, и западный, поэтому нужно иметь не только железные доказательства, но и политическую волю, чтобы опубликовать эти данные».
Моджахеды массово проникли на Балканы еще в боснийскую войну. Из Афганистана, Пакистана, Саудовской Аравии и Катара они ехали сражаться против сербов. Усама бен Ладен тогда получил боснийский паспорт за созданный отряд «Эль-Муджахедин», который ввел моду ритуальной казни. Моджахеды были главным устрашающим отрядом боснийских мусульман, а после войны остались здесь. Когда вспыхнули Сирия с Ираком, боевики на пенсии превратили Боснию в главную мировую базу терроризма. Отсюда уезжают на джихад в Сирию с Европой, сюда привозят мертвых с ранеными.
Джевад Гальяшевич, директор боснийского центра по противодействию терроризму: «Босния — стартовая площадка распространения ваххабизма, нет лучше и ближе базы „Аль-Каиды“ для деятельности в Европе. Их не трогают, в том числе и потому что мусульманское население в Боснии до сих пор конфликтует с сербским, и этот конфликт — благодатная почва для террористов».
Как выяснил корреспондент Анатолий Майоров, сейчас в стране 64 джамаата, где открыто готовят террористов, больше 100 мечетей, где призывают на джихад. В селе Ошве живут около 30 семей, многие дома на консервации, потому что хозяин уехал на джиххад. Пока он в длительной командировке, за бытом следят жены (обычно их несколько), общий порядок контролируют в мечети. Развевается флаг «Аль-Каиды», у каждого дома стоит по машине, здесь же пластиковые окна, детские игрушки и коляски. Повсюду идет стройка. Неплохо живут официально безработные воины священного джихада.
Кассой ваххабизма считают самую большую на Балканах мечеть короля Фадха. В страну, где до сих пор нет денег на ремонт пострадавших от войны домов, меценаты вкачали 20 миллионов долларов в начале 2000-х, построили комплекс, где якобы бесплатно преподают английский, арабский, информатику и чистый ислам. Но нельзя узнать, насколько чистый, даже за уличные съемки администрация грозит арестом. Ученики идут на пятничный намаз в коротких брюках, с бородой и без усов.
Так живут члены закрытых боснийских джамаатов, откуда уже вышли исполнители терактов 11 сентября, в лондонском метро, на Лондонском мосту, в редакции Charlie Hebdo в Париже. У них есть оружие, учителя, послушная полиция и боснийский паспорт, по которому они свободно катаются по всей Европе.
Деревню со всех сторон закрывает горный хребет, сюда ведет только одна дорога. Идеальное место для отшельников. Здесь мужчины носят укороченные брюки, бороду и бреют верхнюю губу. Это буквальная трактовка хадисов об одеянии пророка. Ваххабиты верят, что шайтан не схватит их длинные штаны. Женщины и даже девочки одеты в строгие хиджабы и никабы. Их братья с ранних лет ходят в армейском камуфляже.
Знамя халифата — белая шахада на черном полотнище — под крышей на мечети. Джихадисты массово используют этот флаг еще с начала 90-х, его же взяла себе «Аль-Каида». Самая крупная международная группировка террористов оказалась не очень гостеприимной — говорить отказались и поспешили выгнать на пастбище коз.
Дурная слава об этих пастухах разносится сейчас по миру. Отсюда родом и член верховного совета запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» Нусрет Имамович, и погибшие под Дэйр-эз-Зором братья-исламисты Жинич, и командир тренировочного лагеря ИГИЛ Иканович, и три сотни ваххабитов в Сирии и Ираке, которые регулярно шлют видеопослания домой.
Но беззубая полиция бездействует, в упор не замечая фабрики террора. Даже когда флаг «Аль-Каиды» перед глазами, стражи порядка делают вид, что это не их участок и не их проблемы. Может, им просто страшно.
Брат Анжелко Джурича погиб из-за такого же бездействия. Спецслужбы проглядели группировку, которая вышла из горных сел с оружием. Нападение на полицейский участок в сербском Зворнике произошло средь бела дня. Вооруженный до зубов ваххабит ворвался внутрь и открыл огонь.
Анжелко Джурич: «Моему брату он попал в голову. С криками „Аллах акбар“ он стрелял во все стороны, кричал: где вы, сербы, я пришел вас резать. Террористу было всего 19 лет, но из него буквально сквозила ненависть к людям другой веры».
У погибшего сотрудника полиции остались жена и двое маленьких детей, еще один полицейский был тяжело ранен. Нападавшего застрели на месте преступления, но следствию удалось найти его идейных вдохновителей. Стрелок оказался членом ваххабистской общины в горах Озрен, прошел там трехмесячную подготовку в одном из лагерей. На этом все закончилось. Сербская прокуратура передала дело боснийским дознавателям в Сараево. Следствие идет 2,5 года, кроме убитого на месте исполнителя, заказчики не установлены. Или просто скрыты.
Симо Тушевляк, главный инспектор управления по борьбе с терроризмом Республики Сербской: «Суть в том, что в существовании террористических групп и их атаках прослеживается иностранный фактор — и ближневосточный, и западный, поэтому нужно иметь не только железные доказательства, но и политическую волю, чтобы опубликовать эти данные».
Моджахеды массово проникли на Балканы еще в боснийскую войну. Из Афганистана, Пакистана, Саудовской Аравии и Катара они ехали сражаться против сербов. Усама бен Ладен тогда получил боснийский паспорт за созданный отряд «Эль-Муджахедин», который ввел моду ритуальной казни. Моджахеды были главным устрашающим отрядом боснийских мусульман, а после войны остались здесь. Когда вспыхнули Сирия с Ираком, боевики на пенсии превратили Боснию в главную мировую базу терроризма. Отсюда уезжают на джихад в Сирию с Европой, сюда привозят мертвых с ранеными.
Джевад Гальяшевич, директор боснийского центра по противодействию терроризму: «Босния — стартовая площадка распространения ваххабизма, нет лучше и ближе базы „Аль-Каиды“ для деятельности в Европе. Их не трогают, в том числе и потому что мусульманское население в Боснии до сих пор конфликтует с сербским, и этот конфликт — благодатная почва для террористов».
Как выяснил корреспондент Анатолий Майоров, сейчас в стране 64 джамаата, где открыто готовят террористов, больше 100 мечетей, где призывают на джихад. В селе Ошве живут около 30 семей, многие дома на консервации, потому что хозяин уехал на джиххад. Пока он в длительной командировке, за бытом следят жены (обычно их несколько), общий порядок контролируют в мечети. Развевается флаг «Аль-Каиды», у каждого дома стоит по машине, здесь же пластиковые окна, детские игрушки и коляски. Повсюду идет стройка. Неплохо живут официально безработные воины священного джихада.
Кассой ваххабизма считают самую большую на Балканах мечеть короля Фадха. В страну, где до сих пор нет денег на ремонт пострадавших от войны домов, меценаты вкачали 20 миллионов долларов в начале 2000-х, построили комплекс, где якобы бесплатно преподают английский, арабский, информатику и чистый ислам. Но нельзя узнать, насколько чистый, даже за уличные съемки администрация грозит арестом. Ученики идут на пятничный намаз в коротких брюках, с бородой и без усов.
Так живут члены закрытых боснийских джамаатов, откуда уже вышли исполнители терактов 11 сентября, в лондонском метро, на Лондонском мосту, в редакции Charlie Hebdo в Париже. У них есть оружие, учителя, послушная полиция и боснийский паспорт, по которому они свободно катаются по всей Европе.
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