Босния превратилась в рассадник экстремизма в центре Европы

Ни дня не обходится, чтобы СМИ не говорили о борьбе с терроризмом. Экстремисты уже ушли из Афганистана сначала в Судан, а потом на Балканы. В Боснии находятся гнезда радикалов, основанные еще Усамой бен Ладеном. Если боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» доберутся на Балканы, они могут пойти и дальше.

Чтобы оказаться в логове террористов, пришлось нарушить все негласные запреты — мало того, что неверные, так еще журналисты и с полицией. За это могут осудить по шариату. Законы государства здесь уже не действуют, хотя до границ Евросоюза всего 20 километров. Нужно быть осторожными, не привлекать к себе внимание и ни в коем случае не показывать камеру.



Деревню со всех сторон закрывает горный хребет, сюда ведет только одна дорога. Идеальное место для отшельников. Здесь мужчины носят укороченные брюки, бороду и бреют верхнюю губу. Это буквальная трактовка хадисов об одеянии пророка. Ваххабиты верят, что шайтан не схватит их длинные штаны. Женщины и даже девочки одеты в строгие хиджабы и никабы. Их братья с ранних лет ходят в армейском камуфляже.



Знамя халифата — белая шахада на черном полотнище — под крышей на мечети. Джихадисты массово используют этот флаг еще с начала 90-х, его же взяла себе «Аль-Каида». Самая крупная международная группировка террористов оказалась не очень гостеприимной — говорить отказались и поспешили выгнать на пастбище коз.



Дурная слава об этих пастухах разносится сейчас по миру. Отсюда родом и член верховного совета запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» Нусрет Имамович, и погибшие под Дэйр-эз-Зором братья-исламисты Жинич, и командир тренировочного лагеря ИГИЛ Иканович, и три сотни ваххабитов в Сирии и Ираке, которые регулярно шлют видеопослания домой.



Но беззубая полиция бездействует, в упор не замечая фабрики террора. Даже когда флаг «Аль-Каиды» перед глазами, стражи порядка делают вид, что это не их участок и не их проблемы. Может, им просто страшно.



Брат Анжелко Джурича погиб из-за такого же бездействия. Спецслужбы проглядели группировку, которая вышла из горных сел с оружием. Нападение на полицейский участок в сербском Зворнике произошло средь бела дня. Вооруженный до зубов ваххабит ворвался внутрь и открыл огонь.



Анжелко Джурич: «Моему брату он попал в голову. С криками „Аллах акбар“ он стрелял во все стороны, кричал: где вы, сербы, я пришел вас резать. Террористу было всего 19 лет, но из него буквально сквозила ненависть к людям другой веры».



У погибшего сотрудника полиции остались жена и двое маленьких детей, еще один полицейский был тяжело ранен. Нападавшего застрели на месте преступления, но следствию удалось найти его идейных вдохновителей. Стрелок оказался членом ваххабистской общины в горах Озрен, прошел там трехмесячную подготовку в одном из лагерей. На этом все закончилось. Сербская прокуратура передала дело боснийским дознавателям в Сараево. Следствие идет 2,5 года, кроме убитого на месте исполнителя, заказчики не установлены. Или просто скрыты.



Симо Тушевляк, главный инспектор управления по борьбе с терроризмом Республики Сербской: «Суть в том, что в существовании террористических групп и их атаках прослеживается иностранный фактор — и ближневосточный, и западный, поэтому нужно иметь не только железные доказательства, но и политическую волю, чтобы опубликовать эти данные».



Моджахеды массово проникли на Балканы еще в боснийскую войну. Из Афганистана, Пакистана, Саудовской Аравии и Катара они ехали сражаться против сербов. Усама бен Ладен тогда получил боснийский паспорт за созданный отряд «Эль-Муджахедин», который ввел моду ритуальной казни. Моджахеды были главным устрашающим отрядом боснийских мусульман, а после войны остались здесь. Когда вспыхнули Сирия с Ираком, боевики на пенсии превратили Боснию в главную мировую базу терроризма. Отсюда уезжают на джихад в Сирию с Европой, сюда привозят мертвых с ранеными.



Джевад Гальяшевич, директор боснийского центра по противодействию терроризму: «Босния — стартовая площадка распространения ваххабизма, нет лучше и ближе базы „Аль-Каиды“ для деятельности в Европе. Их не трогают, в том числе и потому что мусульманское население в Боснии до сих пор конфликтует с сербским, и этот конфликт — благодатная почва для террористов».



Как выяснил корреспондент Анатолий Майоров, сейчас в стране 64 джамаата, где открыто готовят террористов, больше 100 мечетей, где призывают на джихад. В селе Ошве живут около 30 семей, многие дома на консервации, потому что хозяин уехал на джиххад. Пока он в длительной командировке, за бытом следят жены (обычно их несколько), общий порядок контролируют в мечети. Развевается флаг «Аль-Каиды», у каждого дома стоит по машине, здесь же пластиковые окна, детские игрушки и коляски. Повсюду идет стройка. Неплохо живут официально безработные воины священного джихада.



Кассой ваххабизма считают самую большую на Балканах мечеть короля Фадха. В страну, где до сих пор нет денег на ремонт пострадавших от войны домов, меценаты вкачали 20 миллионов долларов в начале 2000-х, построили комплекс, где якобы бесплатно преподают английский, арабский, информатику и чистый ислам. Но нельзя узнать, насколько чистый, даже за уличные съемки администрация грозит арестом. Ученики идут на пятничный намаз в коротких брюках, с бородой и без усов.



Так живут члены закрытых боснийских джамаатов, откуда уже вышли исполнители терактов 11 сентября, в лондонском метро, на Лондонском мосту, в редакции Charlie Hebdo в Париже. У них есть оружие, учителя, послушная полиция и боснийский паспорт, по которому они свободно катаются по всей Европе.