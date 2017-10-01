На референдуме в Каталонии пострадали около 40 человек

В Министерстве здравоохранения Каталонии сообщили о по меньшей мере 38 пострадавших при столкновениях с испанской полицией на референдуме.
По данным министерства, экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим. Из них 35 отделались легкими ранениями, еще трое получили травмы средней тяжести. Девять пострадавших были доставлены в больницы с ушибами и головокружениями. Многие пострадавшие в панике.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости, проведение которого ранее было заблокировано Конституционным судом Испании. Полицейские пытаются помешать людям голосовать. Они блокируют избирательные участки и жестко задерживают участников плебисцита. Против людей, пришедших на референдум, были применены шумовые гранаты и резиновые пули.
Мэр Барселоны Ада Колау обвинила Мадрид в трусости. Колау заявила, что испанские власти пошли на крайние меры и призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя уйти в отставку.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости, проведение которого ранее было заблокировано Конституционным судом Испании. Полицейские пытаются помешать людям голосовать. Они блокируют избирательные участки и жестко задерживают участников плебисцита. Против людей, пришедших на референдум, были применены шумовые гранаты и резиновые пули.
Мэр Барселоны Ада Колау обвинила Мадрид в трусости. Колау заявила, что испанские власти пошли на крайние меры и призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя уйти в отставку.
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