Вывоз из Турции всех пассажиров «ВИМ-Авиа» планируется завершить 2 октября

Туристы, ожидающие перевозку из Турции, могут быть вывезены из страны до 2 октября, сообщили в Минтрансе.
В Министерстве транспорта РФ заявили, что на сегодня запланировано выполнение более 20 рейсов для вывоза туристов российскими и иностранными авиаперевозчиками. Остальных туристов, которые должны были лететь рейсами «ВИМ-Авиа», планируется эвакуировать с зарубежного курорта до 2 октября.
В министерстве отметили, что в накануне из Турции рейсами авиакомпаний было перевезено 5,7 тысяч пассажиров, из них 4,7 тысячи — международными рейсами. Бортами «ВИМ-Авиа» было обслужено 3,3 тысячи пассажиров, из них почти 2 тысячи вернулись в Москву чартерами из Антальи, сообщает ТАСС.
Ситуация с рейсами «ВИМ-Авиа» обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что прекращает отправлять чартеры в связи с отсутствием финансов для дальнейшей работы. Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом пассажиров занялись другие компании. Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» перестанут выполняться 16 октября, передает ТАСС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа». По делу о хищении денежных средств пассажиров гендиректору Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой были предъявлены обвинения.
В министерстве отметили, что в накануне из Турции рейсами авиакомпаний было перевезено 5,7 тысяч пассажиров, из них 4,7 тысячи — международными рейсами. Бортами «ВИМ-Авиа» было обслужено 3,3 тысячи пассажиров, из них почти 2 тысячи вернулись в Москву чартерами из Антальи, сообщает ТАСС.
Ситуация с рейсами «ВИМ-Авиа» обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что прекращает отправлять чартеры в связи с отсутствием финансов для дальнейшей работы. Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом пассажиров занялись другие компании. Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» перестанут выполняться 16 октября, передает ТАСС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа». По делу о хищении денежных средств пассажиров гендиректору Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой были предъявлены обвинения.
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