В Германии зарегистрировали первый однополый брак

Закон о легализации однополых браков вступил в силу в воскресенье.
В Германии в воскресенье был официально заключен первый однополый брак. С 1 октября в силу вступил закон о легализации однополых союзов. Первыми свидетельство о браке получили 59-летний Карл Крейле и 60-летний Бодо Менде. Они поженились в Берлине, сообщает Associated Press.
В столице ФРГ сегодня планируют заключить гражданский союз 12 однополых пар. Для этого в городе специально были открыты несколько пунктов регистрации, несмотря на выходной день, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о легализации однополых браков в стране 21 июня. Канцлер Ангела Меркель выступала против этого решения, но заявила, что не будет препятствовать решению парламента.
Однополые союзы узаконены в Германии с 2001 года, но до сих пор не имели равных прав с традиционными семьями.
В столице ФРГ сегодня планируют заключить гражданский союз 12 однополых пар. Для этого в городе специально были открыты несколько пунктов регистрации, несмотря на выходной день, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о легализации однополых браков в стране 21 июня. Канцлер Ангела Меркель выступала против этого решения, но заявила, что не будет препятствовать решению парламента.
Однополые союзы узаконены в Германии с 2001 года, но до сих пор не имели равных прав с традиционными семьями.
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