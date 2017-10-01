В Якутии пытаются «обезвредить» вечную мерзлоту

В Якутии сражаются за выживание всей планеты и пытаются защитить человечество от опасностей вечной мерзлоты.

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Встречей с медведем здесь мало кого удивишь. Егерь Валерий Слепцов из якутского поселка живет в тундре и охраняет парк, созданный специально для необычного эксперимента. На территории в 16 квадратных километров живут лоси, якутские лошади, овцебыки, северные олени, маралы и один зубр или европейский бизон. Для современной Якутии — настоящая экзотика.



Европейский бизон — самый большой обитатель парка. Вырос он в совсем других местах, в заповеднике под Москвой. А в Якутии переехал шесть лет назад. И отлично адаптировался к суровому климату.



В прошлом веке зубров — крупнейших млекопитающих в Европе — чуть было не уничтожили. Но проект парка на северо-востоке Якутии — это не спасение редких видов животных. Ставки куда выше — на природном полигоне «сражаются» за выживание всей планеты.



Вечная мерзлота занимает четверть суши земного шара. Если она начнет таять по всей своей площади, планета может превратиться в биологическую пустыню. Льды с тысячелетней историей хранят не только археологические артефакты. По словам Сергея Зимова, вечная мерзлота — это бомба замедленного действия.



Сергей Зимов, директор Северо-восточной научной станции РАН: «В этой мерзлоте много льда и много органики, больше чем во всех тропических лесах планеты в три раза. И выделение парниковых газов с этой территории будет больше, чем суммарные выбросы парниковых газов всего Евросоюза!»



Ученый уверяет, что знает, как обезвредить оружие, созданное самой природой. Надо заселить болотистую тундру разными животными. И с их помощью повернуть время вспять, чтобы на севере и северо-востоке Сибири появились арктические степи эпохи мамонтов — так называемые плейстоценовые, исчезнувшие тысячи лет назад и богатые животными как африканская саванна.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.

