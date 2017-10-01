Портфель с 3,5 млн рублей украли из иномарки в Москве

Столичные полицейские ищут вора, укравшего портфель с деньгами из иномарки на
юго-востоке Москвы.
В правоохранительные органы обратился 49-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный на Рязанском проспекте проник в салон его Toyota Land Cruiser Prado. Добычей злоумышленника стал портфель с 3 млн 521 тыс. 900 рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведутся поиски преступника, сообщает агентство «Москва».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведутся поиски преступника, сообщает агентство «Москва».
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