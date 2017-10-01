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    Портфель с 3,5 млн рублей украли из иномарки в Москве

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    Портфель с 3,5 млн рублей украли из иномарки в Москве

    Портфель с 3,5 млн рублей украли из иномарки в Москве

    Столичные полицейские ищут вора, укравшего портфель с деньгами из иномарки на юго-востоке Москвы.

    В правоохранительные органы обратился 49-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный на Рязанском проспекте проник в салон его Toyota Land Cruiser Prado. Добычей злоумышленника стал портфель с 3 млн 521 тыс. 900 рублей.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведутся поиски преступника, сообщает агентство «Москва».

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