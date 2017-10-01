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    Экологи заявили об опасности загрязнения воздуха на востоке московского региона

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    Экологи заявили об опасности загрязнения воздуха на востоке московского региона

    Экологи заявили об опасности загрязнения воздуха на востоке московского региона

    Постоянная комиссия по экологическим правам Совета при президенте России заявила о значительной опасности загрязнения воздуха в московском регионе.

    Экологи сообщают об аномально высоких концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на востоке Москвы и Московской области, а также критикуют надзорные органы в связи с тем, что последние долгое время не могут определить источник загрязнения, передает «Интерфакс».

    Комиссия отмечает, что департамент природопользования закрыл публичный просмотр сайта Мосэкомониторинга, где можно в онлайн-режиме отслеживать источники загрязнения, и рекомендует как можно быстрее восстановить его работу. Также экологи просят провести проверки и расследование ситуации с загрязнением воздуха в московском регионе.

    При этом комиссия советует избегать преждевременных обвинений о некоторых потенциальных источниках загрязнения.

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