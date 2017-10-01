Из-за пожара на ГРЭС в Якутии отключили две электростанции

Две электростанции в Якутии полностью отключены
из-за взрыва и пожара на Якутской ГРЭС.
Из-за возгорания на Якутской ГРЭС в Якутии были полностью отключены две электростанции. Кроме самой ГРЭС, до нуля разгрузилась Якутская ТЭЦ.
В воскресенье в помещении с резервными турбинами Якутской ГРЭС произошел взрыв, который привел к возгоранию масла. Из-за аварии Якутск, его пригороды, а также около десяти районов республики остались без света и отопления. В настоящее время идет подключение к резервным источникам питания.
В настоящее время пожар ликвидирован, говорится в сообщении Минэнерго РФ. Обстоятельства аварии изучают следователи. По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, он госпитализирован, сообщает «Интерфакс».
В воскресенье в помещении с резервными турбинами Якутской ГРЭС произошел взрыв, который привел к возгоранию масла. Из-за аварии Якутск, его пригороды, а также около десяти районов республики остались без света и отопления. В настоящее время идет подключение к резервным источникам питания.
В настоящее время пожар ликвидирован, говорится в сообщении Минэнерго РФ. Обстоятельства аварии изучают следователи. По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, он госпитализирован, сообщает «Интерфакс».
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