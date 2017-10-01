В Москве инспектор ГИБДД задержал мужчину, напавшего с ножом на женщину с ребенком

Сотрудник Госавтоинспекции задержал в Москве мужчину, угрожавшего убийством своей сожительнице и ее ребенку.
Патрульный на мотоцикле увидел на улице мужчину, бегущего с ножом за женщиной с маленьким ребенком, и остановил преступника, рассказали ТАСС в МВД РФ.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сотрудник полиции, патрулируя территорию на служебном мотоцикле, увидел мужчину, бегущего с ножом за женщиной с маленьким ребенком. Полицейский немедленно остановился, подбежал к злодею и выбил у него нож, которым он замахнулся на женщину, а затем задержал нападавшего».
Выяснилось, что 36-летний москвич был пьян и пытался отобрать у бывшей гражданской супруги ключи от автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сотрудник полиции, патрулируя территорию на служебном мотоцикле, увидел мужчину, бегущего с ножом за женщиной с маленьким ребенком. Полицейский немедленно остановился, подбежал к злодею и выбил у него нож, которым он замахнулся на женщину, а затем задержал нападавшего».
Выяснилось, что 36-летний москвич был пьян и пытался отобрать у бывшей гражданской супруги ключи от автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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