Законопроект о налоге на добавленный доход внесут в правительство в ближайшие дни

Работа над законопроектом о налоге на добавленный доход (НДД) почти завершена, сообщил Аркадий Дворкович.
По словам вице-премьера, недавно авторами законопроекта было получено заключение главного правового управления президента РФ. Поступило несколько замечаний, но они, отметил Дворкович, носят технический характер.
Поэтому сейчас ведется работа над устранением замечаний. Уже через несколько дней законопроект может быть вынесен на заседание правительства, передает ТАСС.
Отметим, что налог на добавленный доход в отличие от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), будет взиматься не с количества добытой нефти, как сейчас, а с прибыли, накопленной за время разработки месторождения. То есть в начале освоения месторождения налоговая нагрузка будет минимальной, но по мере того, как добыча нефти увеличится, налог станет больше. Ранее в правительстве сообщали, что НДД заработает в пилотном режиме с 2018 года.
Поэтому сейчас ведется работа над устранением замечаний. Уже через несколько дней законопроект может быть вынесен на заседание правительства, передает ТАСС.
Отметим, что налог на добавленный доход в отличие от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), будет взиматься не с количества добытой нефти, как сейчас, а с прибыли, накопленной за время разработки месторождения. То есть в начале освоения месторождения налоговая нагрузка будет минимальной, но по мере того, как добыча нефти увеличится, налог станет больше. Ранее в правительстве сообщали, что НДД заработает в пилотном режиме с 2018 года.
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