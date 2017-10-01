В Петербурге изобрели экономный обогреватель с эффектом русской печи

В продаже появились инновационные обогреватели «ТеплЭко», создатели которых постарались сделать так, чтобы в помещении быстро становилось тепло, при этом не тратилось лишнего электричества и было безопасно.
Сделаны обогреватели «ТеплЭко» из природного кварцевого песка. В спрессованную монолитную форму помещен нагревательный элемент в термостойкой негорючей изоляции, так что обогреватель не обожжет при касании, а при падении не вызовет пожар.
Владимир Левчук, представитель компании «ТеплЭко»: «Работает он, проще говоря, по принципу горячего кирпича. Нагревается и далее длительное время отдает тепло, пассивно обогревая помещение, не потребляя энергии, как эффект русской печи».
Каково это — мерзнуть, когда батареи еще не включили, семья Назиулиных знает не понаслышке. Их квартира в новостройке находится на первом этаже — пол холодный, поэтому без утепления в межсезонье особо не походишь. А в семье Надежды Василенковой из деревни Клишева в Подмосковье другая проблема: счета за отопление частного дома порой переваливают за 10 тысяч рублей в месяц. Пенсионерке, конечно, хотелось бы поменьше.
Надежда Василенкова, пенсионер: «Мы стараемся экономить тепло, поэтому включаем котел на малую мощность, а в гостиной, конечно же, хочется, чтобы было теплее».
Обе семьи для решения проблемы выбрали обогреватель «ТеплЭко». Назиулины отопительный прибор прикрепили к стене и снабдили умной розеткой, которая позволяет включать, выключать и регулировать температуру с мобильного. А в доме Надежды Яковлевны поставили обогреватель на специальную подставку и присоединили к терморегулятору, чтобы гостиная равномерно прогревалась до нужной температуры. Подробнее — в репортаже программы «Чудо техники» на НТВ.
Владимир Левчук, представитель компании «ТеплЭко»: «Работает он, проще говоря, по принципу горячего кирпича. Нагревается и далее длительное время отдает тепло, пассивно обогревая помещение, не потребляя энергии, как эффект русской печи».
Каково это — мерзнуть, когда батареи еще не включили, семья Назиулиных знает не понаслышке. Их квартира в новостройке находится на первом этаже — пол холодный, поэтому без утепления в межсезонье особо не походишь. А в семье Надежды Василенковой из деревни Клишева в Подмосковье другая проблема: счета за отопление частного дома порой переваливают за 10 тысяч рублей в месяц. Пенсионерке, конечно, хотелось бы поменьше.
Надежда Василенкова, пенсионер: «Мы стараемся экономить тепло, поэтому включаем котел на малую мощность, а в гостиной, конечно же, хочется, чтобы было теплее».
Обе семьи для решения проблемы выбрали обогреватель «ТеплЭко». Назиулины отопительный прибор прикрепили к стене и снабдили умной розеткой, которая позволяет включать, выключать и регулировать температуру с мобильного. А в доме Надежды Яковлевны поставили обогреватель на специальную подставку и присоединили к терморегулятору, чтобы гостиная равномерно прогревалась до нужной температуры. Подробнее — в репортаже программы «Чудо техники» на НТВ.
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