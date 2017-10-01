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    Правительство Красноярского края ушло в отставку

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    Правительство Красноярского края ушло в отставку

    Правительство Красноярского края ушло в отставку

    Врио губернатора Красноярского края утвердил отставку правительства региона.

    Врио губернатора Красноярского края Александр Усс утвердил досрочную отставку правительства региона. Все министры будут работать на своих местах до назначения новых членов правительства.

    Как сообщил ТАСС сам Усс, он не планирует в правительстве «революционных изменений».

    смотретьПутин принял отставку губернатора Красноярского края
    Путин принял отставку губернатора Красноярского края
    Александр Усс был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 29 сентября, когда президент РФ Владимир Путин утвердил отставку прежнего губернатора Виктора Толоконского. До этого времени Усс занимал пост спикера краевого парламента.

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