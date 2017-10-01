Мебельные эксперты опровергли миф о самовзрывающихся стульях

Коленный стул,
стул-экзоскелет, седло, лежачее офисное кресло или обычная табуретка — как выбрать безопасный для здоровья и даже жизни стул.
В столице Калмыкии Элисте, как известно, очень любят шахматы и все, что с ними связано. Тут есть даже сквер Остапа Бендера и памятник великому комбинатору и 12 стульям. В современной жизни покупка стульев тоже превращается в настоящее приключение: сколько разных моделей — домашние, офисные, для детских занятий и все время какие-то дополнительные функции, которые стоят денег. Что из этого несет реальную пользу, а что нет? Проверили на себе!
Судя по сообщениям из Интернета, иногда современные стулья могут убивать. В Челябинской области, как передают, такое едва не произошло с 16-летней школьницей, а в Китае офисные кресла унесли-таки несколько жизней — во всех случаях, как утверждает Сеть, взрывались подъемные механизмы (газлифты). И сидящего человека буквально пронзало прорывающими обшивку деталями. Если сказать честно, корреспонденты «Чуда техники» не смогли найти вызывающих доверие подтверждений этим сообщениям, но все-таки решили проверить, есть ли риск. В центр сертификации и исследований привезли дешевое офисное кресло за 2 тысячи рублей — похожее мелькает в тех видеороликах, которые повествуют о трагедиях со стульями.
Как вообще работает подъемный механизм? Его основа — два цилиндра и поршень. Внутри — газ под давлением в несколько атмосфер. Пока клапан между цилиндрами закрыт, газ работает, как пружина, на которую опирается поршень. Сиденье можно нагрузить, высота не изменится, но стоит нажать на рычаг регулировки, и клапан откроется. Если в это время на стуле кто-то сидит, газ начнет перетекать из внутреннего цилиндра во внешний, и сиденье опустится. Чтобы его поднять, надо привстать и снова нажать на рычаг, газ будет стремиться уравнять давление между цилиндрами и поднимет сиденье. Конечно, это сложная, но удобная штука.
Кстати, кресло из пластика — с колесиками и подъемным механизмом — появилось у человечества всего 30 лет назад. На чем сидели раньше, изучает коллекционер винтажной мебели Артём Летунов. Он находит уникальные экземпляры буквально на помойке и потом реставрирует. Увлечение переросло в бизнес, теперь у него небольшое производство уже собственной коллекции. Для Артёма все-таки, как он признается, самое важное — это не удобство, а нечто другое.
Артём Летунов, руководитель мебельного производства, коллекционер: «Я больше всего в стульях ценю стиль, эстетику, визуальную красоту. Просто есть какие-то формы красивые, а есть совершенно стандартные. Вот чем необычнее предмет, тем он, конечно, любимей».
Над стульями и сейчас работают именитые дизайнеры — например, Денис Симачёв. Он говорит, что каждому нужен свой стул — под особенности фигуры и специфику работы. Универсальных стульев не бывает.
Денис Симачёв, дизайнер: «Мне все нравится, начиная от табуретки, заканчивая каким то мягким утопающим креслом».
Вообще, как говорят ученые, постоянно сидеть человек начал сравнительно недавно. Стулу всего 4 тысячи лет, в масштабах эволюции это очень мало. Обезьяны висят на деревьях, аборигены сидят на корточках, в Древней Греции и Риме считалось, что лучше полулежать, а в восточных странах до сих пор обедают на полу или за низкими столиками.
Станислав Дробышевский, антрополог: «Полезнее принимать разные позы, на самом деле, то есть нет одного полезного варианта для человечества в целом».
Длительное сидение сейчас называют одной из главных причин проблем человечества со здоровьем. И, несомненно, лучше всего если уж сидеть, то время от времени двигаясь, и для этого изобретено немало. Подробнее — в репортаже программы «Чудо техники» на НТВ.
Судя по сообщениям из Интернета, иногда современные стулья могут убивать. В Челябинской области, как передают, такое едва не произошло с 16-летней школьницей, а в Китае офисные кресла унесли-таки несколько жизней — во всех случаях, как утверждает Сеть, взрывались подъемные механизмы (газлифты). И сидящего человека буквально пронзало прорывающими обшивку деталями. Если сказать честно, корреспонденты «Чуда техники» не смогли найти вызывающих доверие подтверждений этим сообщениям, но все-таки решили проверить, есть ли риск. В центр сертификации и исследований привезли дешевое офисное кресло за 2 тысячи рублей — похожее мелькает в тех видеороликах, которые повествуют о трагедиях со стульями.
Как вообще работает подъемный механизм? Его основа — два цилиндра и поршень. Внутри — газ под давлением в несколько атмосфер. Пока клапан между цилиндрами закрыт, газ работает, как пружина, на которую опирается поршень. Сиденье можно нагрузить, высота не изменится, но стоит нажать на рычаг регулировки, и клапан откроется. Если в это время на стуле кто-то сидит, газ начнет перетекать из внутреннего цилиндра во внешний, и сиденье опустится. Чтобы его поднять, надо привстать и снова нажать на рычаг, газ будет стремиться уравнять давление между цилиндрами и поднимет сиденье. Конечно, это сложная, но удобная штука.
Кстати, кресло из пластика — с колесиками и подъемным механизмом — появилось у человечества всего 30 лет назад. На чем сидели раньше, изучает коллекционер винтажной мебели Артём Летунов. Он находит уникальные экземпляры буквально на помойке и потом реставрирует. Увлечение переросло в бизнес, теперь у него небольшое производство уже собственной коллекции. Для Артёма все-таки, как он признается, самое важное — это не удобство, а нечто другое.
Артём Летунов, руководитель мебельного производства, коллекционер: «Я больше всего в стульях ценю стиль, эстетику, визуальную красоту. Просто есть какие-то формы красивые, а есть совершенно стандартные. Вот чем необычнее предмет, тем он, конечно, любимей».
Над стульями и сейчас работают именитые дизайнеры — например, Денис Симачёв. Он говорит, что каждому нужен свой стул — под особенности фигуры и специфику работы. Универсальных стульев не бывает.
Денис Симачёв, дизайнер: «Мне все нравится, начиная от табуретки, заканчивая каким то мягким утопающим креслом».
Вообще, как говорят ученые, постоянно сидеть человек начал сравнительно недавно. Стулу всего 4 тысячи лет, в масштабах эволюции это очень мало. Обезьяны висят на деревьях, аборигены сидят на корточках, в Древней Греции и Риме считалось, что лучше полулежать, а в восточных странах до сих пор обедают на полу или за низкими столиками.
Станислав Дробышевский, антрополог: «Полезнее принимать разные позы, на самом деле, то есть нет одного полезного варианта для человечества в целом».
Длительное сидение сейчас называют одной из главных причин проблем человечества со здоровьем. И, несомненно, лучше всего если уж сидеть, то время от времени двигаясь, и для этого изобретено немало. Подробнее — в репортаже программы «Чудо техники» на НТВ.
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