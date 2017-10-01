В Австрии запретили носить паранджу, никаб и медицинские маски

Женщинам в Австрии сегодня официально запретили закрывать лица. Ограничения касаются в первую очередь традиционной исламской одежды — паранджи, бурки, никаба.

Но под запрет попали также маски или шарфы. Нарушительниц, в том числе туристок, ждет разъяснительная беседа в полицейском участке, а также штраф в размере 150 евро. Исключение сделали только для медицинских масок (если, конечно, есть предписание врача). Ограничения обещают снимать на время маскарадов.



С помощью нового закона австрийское правительство пытается сделать мигрантов более открытыми к европейским традициям. Подобные меры уже действуют во Франции, Бельгии, Болгарии. А также в африканских странах — Габоне, Сенегале и Камеруне.