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    В Австрии запретили носить паранджу, никаб и медицинские маски. Австрия, законодательство, ислам, туризм и путешествия, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Австрии запретили носить паранджу, никаб и медицинские маски

    В Австрии запретили носить паранджу, никаб и медицинские маски

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    В Австрии запретили носить паранджу, никаб и медицинские маски

    В Австрии запретили носить паранджу, никаб и медицинские маски

    В Австрии запретили носить паранджу, никаб и медицинские маски

      Женщинам в Австрии сегодня официально запретили закрывать лица. Ограничения касаются в первую очередь традиционной исламской одежды — паранджи, бурки, никаба.

      Но под запрет попали также маски или шарфы. Нарушительниц, в том числе туристок, ждет разъяснительная беседа в полицейском участке, а также штраф в размере 150 евро. Исключение сделали только для медицинских масок (если, конечно, есть предписание врача). Ограничения обещают снимать на время маскарадов.

      С помощью нового закона австрийское правительство пытается сделать мигрантов более открытыми к европейским традициям. Подобные меры уже действуют во Франции, Бельгии, Болгарии. А также в африканских странах — Габоне, Сенегале и Камеруне.

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