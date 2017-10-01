Новинка недели: электровеник для борьбы с мусором

Самое любопытное из устройств, которое программе «Чудо техники» удалось протестировать за минувшую неделю, — новый электровеник от известного германского бренда.

12 изобретения

Электровеник — это не замена пылесосу, всасывающего воздух компрессора здесь нет. В корпус встроена щетка, которая просто заметает грязь внутрь. Стихия электровеника — это крошки, песок, волосы, мелкий сухой мусор. Вес — чуть больше килограмма. Длина ручки подходит людям с разным ростом. Включается аппарат просто наклоном на себя. Мусор попадает в специальный резервуар. Его легко опустошить одним движением, и руки остаются чистыми.



Во время теста в программе «Чудо техники» веник хорошо справился с рассыпанной солью и овсянкой, а вот с обрывками бумаги — не очень. Дело в том, что в случае с бумагой щетке оказалось не за что зацепиться, чтобы смахнуть обрывки внутрь. Однако если бумагу немного помять, все получается с первого раза.



Заряда встроенной литий-ионной батареи хватит на полчаса, если подметать, например, ламинат, и на 20 минут при чистке покрытий с ворсом. Цена — около 5 тысяч рублей. Устройство в целом удобное, но не в любой ситуации.



