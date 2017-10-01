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    Под Ростовом женщина и двое мужчин погибли при пожаре в частном доме

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    Под Ростовом женщина и двое мужчин погибли при пожаре в частном доме

    Под Ростовом женщина и двое мужчин погибли при пожаре в частном доме

    После ликвидации пожара в частном доме в ростовской области пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины.

    Частный дом, построенный из самана (глина с добавлением соломы), сгорел в ночь на воскресенье в селе Средний Егорлык Ростовской области. Жертвами пожара стали три человека.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону, в настоящее время удалось установить личность только одного из погибших — им оказался мужчина 1984 года рождения.

    На месте трагедии работает оперативно-следственная группа.

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