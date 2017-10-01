Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 1 октября

Грузовики становятся электрическими, изобретен новый вид шоколада, доказана смертельная опасность сидячего образа жизни — это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира

5. Авто-призрак



Смешной опыт провели инженеры одной из крупных автостроительных компаний в США. Они решили понять, как беспилотные автомобили должны подавать знаки пешеходам, велосипедистам и другим водителям. Для эксперимента использовали водителя, скрытого муляжом части сиденья. А машина подавала сигналы при помощи бегающих огоньков над лобовым и задним стеклом. Реакция на машину сейчас малоадекватная, и знаки пока не знакомы никому, но компания говорит, что надо хотя бы начать их разработку, потому что беспилотное будущее явно не за горами.



4. Красный шоколад



Кондитеры из Швейцарии утверждают, что впервые за долгие годы создали абсолютно новый тип шоколада. К горькому, молочному и белому они добавили красный. В него не примешаны никакие красители или ягоды, и, как сообщается, все это стало результатом многолетних опытов с особым сортом какао-бобов. Фруктовые нотки, как говорят авторы, во вкусе имеются, но в остальном это обычный шоколад — просто непривычного цвета.



3. Такси XXI века



В Дубае испытали транспортное средство, которое претендует на то, чтобы стать современной заменой такси. Это разработанный в Германии 18-роторный электрический беспилотник под названием «Волокоптер», рассчитанный на автоматическую перевозку двух пассажиров, которым надо будет просто указать место назначения, и техника сама домчит их безо всяких пробок. Максимальная скорость — 100 км/ч, продолжительность полета — до 30 минут. По уверению создателей, в «Волокоптере» есть и спасательные парашюты, и девятикратно продублированная система бесперебойного электропитания. Полет прошел безо всяких проблем. Власти Дубая полны энтузиазма и говорят, что к 2030 году хотели бы доверить беспилотным транспортным средствам — и наземным, и воздушным — четверть всего городского пассажиропотока.



2. Электрогрузовики



Электрическими, возможно, скоро станут не только легковые, но и грузовые машины. В ближайшие несколько недель свою модель пообещал представить создатель самого успешного электромобиля планеты Илон Маск, а в Германии уже начали тестировать другой электрический грузовик, созданный в партнерстве с голландскими инженерами. Пока 40-тонный гигант перевозит грузы на дистанцию всего два километра между двумя подразделениями автостроительной компании в Мюнхене и в сутки проезжает всего 16 километров. Но, по словам создателей, одна зарядка продолжительностью 3–4 часа дает запас хода около 100 километров. Главное, что все это, если увенчается успехом, поможет сжигать существенно меньше топлива, и на дорогах станет ощутимо легче дышать.



1. Сидение убивает



О том, что сидячий образ жизни буквально убивает нас, ученые предупреждают регулярно, но теперь выведена формула, как этого избежать. Исследователи из Колумбийского университета в США изучили привычки и характер болезней около восьми тысяч пациентов старше 45 лет. Им всем крепили на ногу датчик активности и собирали данные в течение четырех лет. Оказалось, что условной границей являются 30 минут. Если периоды вашего непрерывного сидения регулярно превышают это время, то резко возрастает риск серьезных болезней и даже смерти. Чтобы снизить опасность, надо вставать и разминаться минимум каждые полчаса. Ну или завести тренажер-степпер, или организовать стоячее рабочее место. Конечно, имеет значение и общая продолжительность сидения. Например, смертность среди тех, кто сидит в день 13 часов и более, оказалась вдвое больше, чем среди всех остальных.

