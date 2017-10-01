Летающие крысы: как в разных городах мира борются с голубями

В России во многих городах начали непримиримую борьбу с голубями. И, как выясняется, это совсем не простое дело.
«Чудо техники» передает из Венеции. Этот удивительный город известен среди прочего тем, что здесь, по слухам, были введены жутчайшие, драконовские — до 600 евро — штрафы для тех, кто кормит голубей в общественных местах, в частности, на главной площади Святого Марка.
Голуби, по словам орнитологов, уже давно превратились во вредителей, летающих крыс, хоть и являются символом мира. В Москве, кстати, голубей стало больше после 1957 года — их развели (свыше 35 тысяч особей) для Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По окончании мероприятия птиц распустили, но не учли, что размножаются они очень быстро. Когда санитарные службы спохватились, было уже поздно.
Александр Сорокин, руководитель ВНИИ « Экология», орнитолог: «Голубь — это такая птица, которая подвержена очень разным заболеваниям. Это и орнитоз, который очень опасен, и птичий грипп, и грибковые заболевания. Они разносят эти болезни, часть из которых передается и человеку».
Орнитоз — болезнь тяжелая. Поражает легкие, нервную систему, печень. Заразиться можно, просто вдохнув воздух с возбудителем. А главное — врачи не всегда могут поставить правильный диагноз, часто путают с пневмонией, гепатитом, воспалением головного мозга. Был даже случай, когда по ошибке доктора четыре года лечили ребенка от бронхита, а мальчик болел орнитозом. Есть от кормления голубей и другие проблемы.
Сергей: «Я прожил в этом московском дворе 10 лет, и все это время наблюдал, как соседи кормят голубей — на площадке у входа в метро. Ну, то есть это они думали, что кормят голубей, а пища-то на самом деле привлекала не только птиц. В итоге — вокруг сплошные крысиные норы! У меня дети, когда были совсем маленькими, говорили: ой, белочка побежала! Да-да, белочка, конечно. Вон опять вылезла из норки, иногда можно видеть прямо, как она тащит к себе корку хлеба, которым добрые люди накормили голубей».
А городским властям по всему миру досаждает, конечно, помет. В нем очень много концентрированной мочевой кислоты, которая портит металл, камень и краску, буквально их разъедая. Так что коммунальщики, регулярно очищая памятники и фасады, не только улучшают их вид, но и спасают от разрушения. Для автомобилистов есть средства по антиголубиному уходу за машинами на щелочной основе. Они не вредят краске, но хорошо отмывают следы испражнений. Повсеместно (в том числе и в московском метро) применяются специальные шипы, чтобы голуби не могли сидеть на ценных карнизах, барельефах и так далее. Впрочем, в Венеции, например, работает это не идеально: кое-где птицы даже гнездятся прямо в фасадах и нагло воруют еду из кафе. Не помогают и штрафы, которые на самом деле ни с кого не берут. Подробнее — в репортаже программы «Чудо техники» на НТВ.
Голуби, по словам орнитологов, уже давно превратились во вредителей, летающих крыс, хоть и являются символом мира. В Москве, кстати, голубей стало больше после 1957 года — их развели (свыше 35 тысяч особей) для Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По окончании мероприятия птиц распустили, но не учли, что размножаются они очень быстро. Когда санитарные службы спохватились, было уже поздно.
Александр Сорокин, руководитель ВНИИ « Экология», орнитолог: «Голубь — это такая птица, которая подвержена очень разным заболеваниям. Это и орнитоз, который очень опасен, и птичий грипп, и грибковые заболевания. Они разносят эти болезни, часть из которых передается и человеку».
Орнитоз — болезнь тяжелая. Поражает легкие, нервную систему, печень. Заразиться можно, просто вдохнув воздух с возбудителем. А главное — врачи не всегда могут поставить правильный диагноз, часто путают с пневмонией, гепатитом, воспалением головного мозга. Был даже случай, когда по ошибке доктора четыре года лечили ребенка от бронхита, а мальчик болел орнитозом. Есть от кормления голубей и другие проблемы.
Сергей: «Я прожил в этом московском дворе 10 лет, и все это время наблюдал, как соседи кормят голубей — на площадке у входа в метро. Ну, то есть это они думали, что кормят голубей, а пища-то на самом деле привлекала не только птиц. В итоге — вокруг сплошные крысиные норы! У меня дети, когда были совсем маленькими, говорили: ой, белочка побежала! Да-да, белочка, конечно. Вон опять вылезла из норки, иногда можно видеть прямо, как она тащит к себе корку хлеба, которым добрые люди накормили голубей».
А городским властям по всему миру досаждает, конечно, помет. В нем очень много концентрированной мочевой кислоты, которая портит металл, камень и краску, буквально их разъедая. Так что коммунальщики, регулярно очищая памятники и фасады, не только улучшают их вид, но и спасают от разрушения. Для автомобилистов есть средства по антиголубиному уходу за машинами на щелочной основе. Они не вредят краске, но хорошо отмывают следы испражнений. Повсеместно (в том числе и в московском метро) применяются специальные шипы, чтобы голуби не могли сидеть на ценных карнизах, барельефах и так далее. Впрочем, в Венеции, например, работает это не идеально: кое-где птицы даже гнездятся прямо в фасадах и нагло воруют еду из кафе. Не помогают и штрафы, которые на самом деле ни с кого не берут. Подробнее — в репортаже программы «Чудо техники» на НТВ.
Комментарии