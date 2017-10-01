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    Участники чемпионата фейерверков устроили под Калининградом красочное шоу. Калининградская область, пиротехника. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники чемпионата фейерверков устроили под Калининградом красочное шоу

    Участники чемпионата фейерверков устроили под Калининградом красочное шоу

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    Участники чемпионата фейерверков устроили под Калининградом красочное шоу

    Участники чемпионата фейерверков устроили под Калининградом красочное шоу

    Участники чемпионата фейерверков устроили под Калининградом красочное шоу

      На берегу Балтийского моря подвели итоги мирового чемпионата фейерверков, который проходил в курортном Зеленоградске Калининградской области.

      Победила в этом году команда из Португалии. Залпы их салюта оказались самыми яркими и музыкально оформлены лучше других участников. Площадку для пуска фейерверков установили на пирсе, в 150 метрах от берега. За красочным действом с разных точек города наблюдали более двухсот тысяч человек.

      В соревновании участвовали 8 команд из Словакии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Хорватии, Казахстана и Испании. Раз в неделю, по выходным дням, они устраивали 10-минутные фейерверки. За время проведения чемпионата выступления пиротехников посмотрели около 200 тысяч зрителей.

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