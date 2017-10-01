Участники чемпионата фейерверков устроили под Калининградом красочное шоу

На берегу Балтийского моря подвели итоги мирового чемпионата фейерверков, который проходил в курортном Зеленоградске Калининградской области.

Победила в этом году команда из Португалии. Залпы их салюта оказались самыми яркими и музыкально оформлены лучше других участников. Площадку для пуска фейерверков установили на пирсе, в 150 метрах от берега. За красочным действом с разных точек города наблюдали более двухсот тысяч человек.



В соревновании участвовали 8 команд из Словакии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Хорватии, Казахстана и Испании. Раз в неделю, по выходным дням, они устраивали 10-минутные фейерверки. За время проведения чемпионата выступления пиротехников посмотрели около 200 тысяч зрителей.