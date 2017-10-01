Сербская мозаика из пластиковых крышек может попасть в книгу рекордов

На благотворительной акции в Сербии собрали огромную мозаику из пластиковых крышек от бутылок. Чтобы сложить необычный пазл, на площади города Нови-Сад собрались 300 волонтеров.

Картина заняла 600 квадратных метров, для ее создания понадобилось 100 тонн крышек. Теперь мозаика претендует на мировой рекорд Гиннесса.



Когда достижение будет зафиксировано, крышки сдадут на переработку. В Европе это распространенная практика. За 100 тонн крышек дадут приблизительно 45 тысяч евро. Деньги пойдут на помощь детям-инвалидам.