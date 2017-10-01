Российские пенсионеры берут пример с европейцев и учатся путешествовать

Многие российские бабушки и дедушки своим примером доказывают, что в пенсионном возрасте жизнь только начинается. Йога, путешествия, танцы и театр — это лишь то немногое, чем занимаются участники проекта, пропагандирующего активную старость. В День пожилого человека, который отмечается сегодня, они бодры, веселы, полны сил и энергии.

Пожилые люди уверены, что на пенсии можно стать немного эгоистами и заниматься тем, что нравится. Например, отправиться в путешествие по Крыму и наслаждаться прекрасными закатами, делая гимнастику прямо на набережной. В группу туристов категории «кому за 60» москвичка Валентина Петровна попала случайно, но очень обрадовалась, узнав, что в программе не только прогулки, но и спорт.



Валентина Маркова: «Я хожу в спортивный клуб, занимаюсь аэробикой, пилатесом, хожу также в тренажерный зал и 5 лет занимаюсь скандинавской ходьбой».



Как передает корреспондент Светлана Гордеева, если у европейских пенсионеров путешествия уже стали традицией, то российские бабушки и дедушки только начинают осваивать это интереснейшее хобби.



Максим Долматов, руководитель проекта: «Они прямо расцвели на глазах. Они не представляли, куда едут и что будут делать. Мы 5 дней были в горах. Пенсионеры ахнули, когда их увидели, так страшно им было. А через 2 дня уже не было вершин рядом, которые бы они не преодолели».



Глядя на то, какие позы принимает 63-летний Сергей Крамарский, назвать его пожилым язык не поворачивается. Не всякий юнец такой гибкостью может похвастаться. Йога для тех, кому за 60, становится очень популярной в мегаполисах. Еще лет 20 назад такое в России сложно было представить, а теперь пенсионеры с удовольствием учатся садиться на шпагат. Чаще всего сейчас пожилых людей можно встретить на компьютерных курсах. Они не хотят отставать от жизни и осваивают социальные сети и популярные игры.