На Мэрилина Мэнсона рухнули гигантские пистолеты в время концерта в Нью-Йорке: видео

Американский
рок-певец Мэрилин Мэнсон едва не погиб из-за рухнувших на него во время концерта декораций.
Как пишет Daily Mail, инцидент произошел во время концерта Мэнсона в Нью-Йорке.
Мэрилин Мэнсон исполнял песню Sweet Dreams и посреди композиции повис на декорации в виде двух гигантских пистолетов. Конструкция рухнула на музыканта и концерт был прерван.
В соцсетях сразу же появились кадры с места происшествия: многие зрители снимали выступление своего кумира на мобильники.
О степени тяжести полученных музыкантом травм информации нет. Некоторые очевидцы сообщают, что после того, как Мэнсона извлекли из-под рухнувшей конструкции, его сразу же отправили в больницу.
Будут ли отменены другие выступления певца, пока не сообщалось.
Мэрилин Мэнсон исполнял песню Sweet Dreams и посреди композиции повис на декорации в виде двух гигантских пистолетов. Конструкция рухнула на музыканта и концерт был прерван.
В соцсетях сразу же появились кадры с места происшествия: многие зрители снимали выступление своего кумира на мобильники.
Metal Injection photographer @PhotoTerco was there and captured these photos for us.— Metal Injection (@metalinjection) 1 октября 2017 г.
Full story: https://t.co/Z8LJS2u2Jo pic.twitter.com/qQ1Oajn5gb
О степени тяжести полученных музыкантом травм информации нет. Некоторые очевидцы сообщают, что после того, как Мэнсона извлекли из-под рухнувшей конструкции, его сразу же отправили в больницу.
Будут ли отменены другие выступления певца, пока не сообщалось.
Комментарии