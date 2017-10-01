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    На Мэрилина Мэнсона рухнули гигантские пистолеты в время концерта в Нью-Йорке: видео. США, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Мэрилина Мэнсона рухнули гигантские пистолеты в время концерта в Нью-Йорке: видео

    На Мэрилина Мэнсона рухнули гигантские пистолеты в время концерта в Нью-Йорке: видео

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    • Фото: @MattPruno / twitter.com , thebowiecat / instagram.com
    На Мэрилина Мэнсона рухнули гигантские пистолеты в время концерта в <nobr>Нью-Йорке</nobr>: видео

    На Мэрилина Мэнсона рухнули гигантские пистолеты в время концерта в Нью-Йорке: видео

    На Мэрилина Мэнсона рухнули гигантские пистолеты в время концерта в <nobr>Нью-Йорке</nobr>: видео
    • Фото: @MattPruno / twitter.com , thebowiecat / instagram.com

      • Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон едва не погиб из-за рухнувших на него во время концерта декораций.

      Как пишет Daily Mail, инцидент произошел во время концерта Мэнсона в Нью-Йорке.

      Мэрилин Мэнсон исполнял песню Sweet Dreams и посреди композиции повис на декорации в виде двух гигантских пистолетов. Конструкция рухнула на музыканта и концерт был прерван.

      В соцсетях сразу же появились кадры с места происшествия: многие зрители снимали выступление своего кумира на мобильники.




      О степени тяжести полученных музыкантом травм информации нет. Некоторые очевидцы сообщают, что после того, как Мэнсона извлекли из-под рухнувшей конструкции, его сразу же отправили в больницу.

      Будут ли отменены другие выступления певца, пока не сообщалось.

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