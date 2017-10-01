Дворкович: вопрос о судьбе «ВИМ-Авиа» будет решаться после 15 октября

На полях Международного форума науки и технологии в японском городе Киото
вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал о планах по урегулированию ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». По его словам, планируется обсуждение вопроса об отмене сертификата эксплуатанта перевозчика.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Пока Минтранс считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше уже будет приниматься решение. Такая точка принятия решения, когда можно будет говорить о том, возможно ли в принципе продолжать деятельность компании».
По словам Дворковича, многие пассажиры проблемной авиакомпании оказались за границей без обратных билетов на руках, поэтому не исключено, что будут внесены поправки в законодательство, чтобы в будущем подобное не повторялось.
Аркадий Дворкович: «Мы столкнулись с проблемой, которую изначально не видели. Многие туристы находятся на туристических курортах без обратного билета, формально они даже не имеют никакого отношения к „ВИМ-Авиа“, у них нет билетов на рейсы „ВИМ-Авиа“. Необходимо просто приобретать им билеты, неважно, на рейсы каких компаний. Мы изучаем эту тему. Возможно, потребуются какие-то поправки в законодательство, чтобы предотвратить такие ситуации в дальнейшем».
Ситуация с рейсами «ВИМ-Авиа» обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что прекращает отправлять чартеры в связи с отсутствием финансов для дальнейшей работы.
Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом пассажиров занялись другие компании. Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» перестанут выполняться 16 октября, передает ТАСС.
По словам Дворковича, многие пассажиры проблемной авиакомпании оказались за границей без обратных билетов на руках, поэтому не исключено, что будут внесены поправки в законодательство, чтобы в будущем подобное не повторялось.
Аркадий Дворкович: «Мы столкнулись с проблемой, которую изначально не видели. Многие туристы находятся на туристических курортах без обратного билета, формально они даже не имеют никакого отношения к „ВИМ-Авиа“, у них нет билетов на рейсы „ВИМ-Авиа“. Необходимо просто приобретать им билеты, неважно, на рейсы каких компаний. Мы изучаем эту тему. Возможно, потребуются какие-то поправки в законодательство, чтобы предотвратить такие ситуации в дальнейшем».
Ситуация с рейсами «ВИМ-Авиа» обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что прекращает отправлять чартеры в связи с отсутствием финансов для дальнейшей работы.
Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом пассажиров занялись другие компании. Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» перестанут выполняться 16 октября, передает ТАСС.
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