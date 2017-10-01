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    В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

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    В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

    На северо-востоке японского острова Хонсю зафиксированы два мощных землетрясения.

    Как сообщает Японское метеорологическое агентство, эпицентр подземных толчков находился в северной части соседней с Токио префектуры Ибараки. Глубина залегания — 10 километров.

    Почти сразу последовало второе землетрясение магнитудой 3,7.

    Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Об угрозе цунами не было объявлено.

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