По улицам Петропавловска-Камчатского бродит медведь

МЧС распространило предупреждение о медведе, которого видели на улицах
Петропавловска-Камчатского.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю: «По сообщениям очевидцев, в черте Петропавловска-Камчатского, вблизи микрорайона „Кирпичики“, был замечен медведь. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает жителей краевого центра соблюдать предельную осторожность при нахождении вблизи указанного района. В вечернее время без необходимости и в одиночку не выходите на улицу, особенно в тех районах, которые прилегают к лесным массивам».
Спасатели также напоминают о том, что к медведю или медвежатам ни в коем случае не следует приближаться. На сайте ведомства размещены рекомендации о том, как вести себя при случайной встрече с животным. Там же опубликован телефон горячей линии Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.
По данным экологов, на Камчатке обитают не менее 20 тысяч медведей. Они нередко появляются рядом с жильем и забредают на территорию населенных пунктов во многих регионах Дальнего Востока. На днях на Сахалине застрелили медведя, который забрел в город и вел себя агрессивно. А на севере Красноярского края медведь напал на двоих детей и убил 6-летнего мальчика. Животное уничтожили.
Спасатели также напоминают о том, что к медведю или медвежатам ни в коем случае не следует приближаться. На сайте ведомства размещены рекомендации о том, как вести себя при случайной встрече с животным. Там же опубликован телефон горячей линии Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.
По данным экологов, на Камчатке обитают не менее 20 тысяч медведей. Они нередко появляются рядом с жильем и забредают на территорию населенных пунктов во многих регионах Дальнего Востока. На днях на Сахалине застрелили медведя, который забрел в город и вел себя агрессивно. А на севере Красноярского края медведь напал на двоих детей и убил 6-летнего мальчика. Животное уничтожили.
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