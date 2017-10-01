Московский зоопарк сокращает время работы на 1 час

С 1 октября Московский зоопарк будет закрываться на час раньше
из-за сокращения светового дня.
Как сообщается на сайте Московского зоопарка, с 1 октября работа зоопарка сократится на 1 час. Это связано с уменьшением светового дня.
Так что с этого воскресенья Московский зоопарк будет работать с 07:30 до 18:00 часов. При этом билетные кассы зоопарка закрываются за час до конца посещения.
Так что с этого воскресенья Московский зоопарк будет работать с 07:30 до 18:00 часов. При этом билетные кассы зоопарка закрываются за час до конца посещения.
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