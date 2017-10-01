В Каталонии намерены объявить о независимости, если Мадрид помешает проведению референдума

Всего несколько часов осталось до начала референдума о самоопределении Каталонии. Власти Испании запрещают проведение плебисцита. Родители детей «захватили» школы, а полицейские опечатывают учебные заведения, в которых утром должны открыться участки для голосования.
Карлес Рьера, депутат партии «Кандидатура народного единства» (СUP): «Если крайняя степень насилия со стороны испанского государства препятствует проведению голосования в большинстве школ, мы провозглашаем независимость и Республику».
По словам политика, речь идет о физическом препятствовании для голосования со стороны полиции и сил безопасности Испании. Рьера также сообщил, что это решение поддерживают все партии Каталонии, цитирует РИА Новости.
Карлес Рьера: «Наш пакт предполагает, что должен быть референдум, и результат референдума будет воплощен в жизнь. Если выиграет кампания SI, мы провозглашаем Республику, если нет, все закончится, и остается как есть».
Рьера также заявил, что после проведения референдума 1 октября партия CUP не будет вступать в переговоры с правительством Испании о возможности проведения еще одного референдума, который был бы одобрен Мадридом. Или переговоров об изменении условий финансирования автономии. По словам парламентария, после 1 октября это уже будет диалог «между двумя государствами».
Каталонской полиции приказано избегать применения силы при попытках не допустить проведения голосования. При этом полицейские должны постараться закрыть все избирательные участки до 06:00 по местному времени (07:00 утро по московскому времени) воскресенья. Чтобы избежать такого развития событий, сторонники проведения референдума вместе с детьми заняли здания каталонских школ еще с пятницы. Активисты подготовили в школах все необходимое для ночевок: запасы еды, матрасы, одеяла.
Власти Каталонии планировали открыть утром 1 октября более 2,3 тысячи участков для проведения референдума. Полиция Каталонии посетила около 1,3 тысячи учебных заведений и опечатала их. Более 160 школ были заняты активистами.
Накануне референдума, несмотря на объявленный в Каталонии «день тишины» в Испании состоялись многочисленные акции, в который приняли участие как сторонники, так и противники проведения голосования о самоопределении автономии.
А в пятницу вечером почти 100 тысяч человек собрались на митинг-концерт у подножия горы Монжуик, с требованием провести голосование. В Мадриде же настаивают на том, что проведение такого референдума противоречит конституции страны.
По словам политика, речь идет о физическом препятствовании для голосования со стороны полиции и сил безопасности Испании. Рьера также сообщил, что это решение поддерживают все партии Каталонии, цитирует РИА Новости.
Карлес Рьера: «Наш пакт предполагает, что должен быть референдум, и результат референдума будет воплощен в жизнь. Если выиграет кампания SI, мы провозглашаем Республику, если нет, все закончится, и остается как есть».
Рьера также заявил, что после проведения референдума 1 октября партия CUP не будет вступать в переговоры с правительством Испании о возможности проведения еще одного референдума, который был бы одобрен Мадридом. Или переговоров об изменении условий финансирования автономии. По словам парламентария, после 1 октября это уже будет диалог «между двумя государствами».
Каталонской полиции приказано избегать применения силы при попытках не допустить проведения голосования. При этом полицейские должны постараться закрыть все избирательные участки до 06:00 по местному времени (07:00 утро по московскому времени) воскресенья. Чтобы избежать такого развития событий, сторонники проведения референдума вместе с детьми заняли здания каталонских школ еще с пятницы. Активисты подготовили в школах все необходимое для ночевок: запасы еды, матрасы, одеяла.
Власти Каталонии планировали открыть утром 1 октября более 2,3 тысячи участков для проведения референдума. Полиция Каталонии посетила около 1,3 тысячи учебных заведений и опечатала их. Более 160 школ были заняты активистами.
Накануне референдума, несмотря на объявленный в Каталонии «день тишины» в Испании состоялись многочисленные акции, в который приняли участие как сторонники, так и противники проведения голосования о самоопределении автономии.
А в пятницу вечером почти 100 тысяч человек собрались на митинг-концерт у подножия горы Монжуик, с требованием провести голосование. В Мадриде же настаивают на том, что проведение такого референдума противоречит конституции страны.
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