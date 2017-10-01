В Лондоне из-за подозрительного человека эвакуировали станцию метро

Пассажиры лондонской подземки подняли тревогу
из-за подозрительного человека и громких звуков, похожих на взрыв.
В Лондоне полиция провела эвакуацию пассажиров на станции метро Old Street из-за сообщений о подозрительном человеке и хлопках, похожих на звук взрыва.
Сообщение пресс-службы Скотленд-Ярда: «В полицию 30 сентября поступил в звонок около 21:20 по местному времени (23:20 по Москве) с сообщениями о человеке, который вел себя странно в поезде метро. Несколько человек сообщили, что слышали взрыв. Оружия или других подозрительных объектов никто не заметил».
В полиции сообщили, что «инцидент исчерпан», ничего подозрительного не обнаружено.
Напомним, 15 сентября на западе Лондона на станции Parsons Green произошел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. В полиции тогда сообщили, что самодельное взрывное устройство не сработало на полную мощность.
Сообщение пресс-службы Скотленд-Ярда: «В полицию 30 сентября поступил в звонок около 21:20 по местному времени (23:20 по Москве) с сообщениями о человеке, который вел себя странно в поезде метро. Несколько человек сообщили, что слышали взрыв. Оружия или других подозрительных объектов никто не заметил».
В полиции сообщили, что «инцидент исчерпан», ничего подозрительного не обнаружено.
Напомним, 15 сентября на западе Лондона на станции Parsons Green произошел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. В полиции тогда сообщили, что самодельное взрывное устройство не сработало на полную мощность.
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