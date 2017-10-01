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    Пушков: имиджевые риски от санкций США для РФ нулевые

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Пушков: имиджевые риски от санкций США для РФ нулевые

    Пушков: имиджевые риски от санкций США для РФ нулевые

    Пушков: имиджевые риски от санкций США для РФ нулевые
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-министра финансов Алексея Кудрина об имиджевых рисках новых антироссийских санкций Вашингтона.

    По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, имиджевые риски от санкций США для РФ нулевые.

    Так член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации на своей странице в Twitter прокомментировал слова председателя Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, заявившего, что новые санкции США, поставившие Россию в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски для РФ.




    Напомним, ранее бывший министр финансов Алексей Кудрин выразил мнение, что отменить наложенные Вашингтоном в отношении РФ санкции будет непросто, и что помочь в этом вопросе может «гибкая позиция Европы». При этом Кудрин подчеркнул, что сегодня есть возможность «для взаимных шагов в снижении международных санкций».

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