Пушков: имиджевые риски от санкций США для РФ нулевые

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова
экс-министра финансов Алексея Кудрина об имиджевых рисках новых антироссийских санкций Вашингтона.
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, имиджевые риски от санкций США для РФ нулевые.
Так член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации на своей странице в Twitter прокомментировал слова председателя Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, заявившего, что новые санкции США, поставившие Россию в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски для РФ.
Напомним, ранее бывший министр финансов Алексей Кудрин выразил мнение, что отменить наложенные Вашингтоном в отношении РФ санкции будет непросто, и что помочь в этом вопросе может «гибкая позиция Европы». При этом Кудрин подчеркнул, что сегодня есть возможность «для взаимных шагов в снижении международных санкций».
В начале августа президент СШАподписал закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Были расширены секторальные ограничения в отношении российской экономики. Также США решили помешать реализации российских энергетических проектов, в том числе в Европе.
Так член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации на своей странице в Twitter прокомментировал слова председателя Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, заявившего, что новые санкции США, поставившие Россию в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски для РФ.
«„Имиджевые риски“от санкций США , о к-ых говорит Кудрин, нулевые. Никто в мире не ставит Россию в один ряд с КНДР. Это фикция „made in USA“».— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2017 г.
Напомним, ранее бывший министр финансов Алексей Кудрин выразил мнение, что отменить наложенные Вашингтоном в отношении РФ санкции будет непросто, и что помочь в этом вопросе может «гибкая позиция Европы». При этом Кудрин подчеркнул, что сегодня есть возможность «для взаимных шагов в снижении международных санкций».
В начале августа президент СШАподписал закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Были расширены секторальные ограничения в отношении российской экономики. Также США решили помешать реализации российских энергетических проектов, в том числе в Европе.
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