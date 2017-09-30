В Оренбургской области водитель Lada Priora на встречке протаранил иномарку, есть погибшие

Сотрудники ГИБДД в Оренбургской области устанавливают обстоятельства автокатастрофы, в результате которой пострадали 6 человек, 1 погиб.
В региональном главке МВД сообщили, что столкновение Lada Priora и Toyota произошло на 153 километре трассы Оренбург — Самара в районе поселка Бурдыгино, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы УМВД по Оренбургской области: «По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota».
В результате автокатастрофы пассажир Lada Priora скончался. Травмы разной степени тяжести получили 6 человек, им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливающие обстоятельства ДТП.
Сообщение пресс-службы УМВД по Оренбургской области: «По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota».
В результате автокатастрофы пассажир Lada Priora скончался. Травмы разной степени тяжести получили 6 человек, им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливающие обстоятельства ДТП.
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