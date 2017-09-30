Спасатели нашли пропавшего в горах Кабардино-Балкарии парапланериста

Сотрудники МЧС разыскали парапланериста, исчезнувшего в горах
Кабардино-Балкарии.
Поисково-спасательная операция в горах Кабардино-Балкарии завершилась благополучно. В МЧС сообщили, что пропавший днем в Чегемском районе парапланерист найден живым и здоровым, пишет ТАСС.
Кантемир Беров, начальник пресс-службы управления МЧС по карардино-Балкарии: «Поисково-спасательные работы в Чегемском районе завершены. Спасатели нашли пропавшего парапланериста. Им оказался турист из Белоруссии 1975 года рождения. Он жив и здоров, просто заблудился».
Кантемир Беров, начальник пресс-службы управления МЧС по карардино-Балкарии: «Поисково-спасательные работы в Чегемском районе завершены. Спасатели нашли пропавшего парапланериста. Им оказался турист из Белоруссии 1975 года рождения. Он жив и здоров, просто заблудился».
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