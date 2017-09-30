В центре Москвы столкнулись Bentley и мотоцикл BMW, есть пострадавшие

Два человека серьезно пострадали в автоаварии в центре столицы.
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На Фрунзенской набережной столкнулись Bentley и мотоцикл BMW. В результате удара мотоцикл загорелся.
В результате травмы получили мотоциклист и его пассажир. Они были доставлены в больницу, сообщает ТАСС.
Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
В результате травмы получили мотоциклист и его пассажир. Они были доставлены в больницу, сообщает ТАСС.
Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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