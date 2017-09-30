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Международная пилорама

    В центре Москвы столкнулись Bentley и мотоцикл BMW, есть пострадавшие

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    В центре Москвы столкнулись Bentley и мотоцикл BMW, есть пострадавшие

    В центре Москвы столкнулись Bentley и мотоцикл BMW, есть пострадавшие

    Два человека серьезно пострадали в автоаварии в центре столицы.

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    На Фрунзенской набережной столкнулись Bentley и мотоцикл BMW. В результате удара мотоцикл загорелся.

    В результате травмы получили мотоциклист и его пассажир. Они были доставлены в больницу, сообщает ТАСС.

    Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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