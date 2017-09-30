«Спартак» взял верх над «Уралом» в Москве

Московский «Спартак» уверенно переиграл екатеринбургский «Урал» в матче
12-го тура чемпионата России.
Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.
Вперед хозяева вышли на 36-й минуте, когда мяч в сетку отправил Александр Самедов. После перерыва Педро Роша удвоил преимущество «Спартака».
Отметим, что завершать матч «Уралу» пришлось вдесятером. На 78-й минуте поле покинул Грегор Балажиц, получивший вторую желтую карточку.
«Спартак» набрал 17 очков и теперь делит с «Ахматом» пятое место в турнирной таблице. «Урал» с 16 баллами идет восьмым.
Вперед хозяева вышли на 36-й минуте, когда мяч в сетку отправил Александр Самедов. После перерыва Педро Роша удвоил преимущество «Спартака».
Отметим, что завершать матч «Уралу» пришлось вдесятером. На 78-й минуте поле покинул Грегор Балажиц, получивший вторую желтую карточку.
«Спартак» набрал 17 очков и теперь делит с «Ахматом» пятое место в турнирной таблице. «Урал» с 16 баллами идет восьмым.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #СпартакУрал 1:0 36’ Александр Самедов pic.twitter.com/3eKtWLHHhK— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #СпартакУрал 2:0 51’ Педро Роша pic.twitter.com/3fRR83KyNp— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 сентября 2017 г.
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