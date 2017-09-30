«Спартак» взял верх над «Уралом» в Москве

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.Вперед хозяева вышли на 36-й минуте, когда мяч в сетку отправил Александр Самедов. После перерыва Педро Роша удвоил преимущество «Спартака».Отметим, что завершать матч «Уралу» пришлось вдесятером. На 78-й минуте поле покинул Грегор Балажиц, получивший вторую желтую карточку.«Спартак» набрал 17 очков и теперь делит с «Ахматом» пятое место в турнирной таблице. «Урал» с 16 баллами идет восьмым.