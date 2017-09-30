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Ты супер! Танцы

    «Спартак» взял верх над «Уралом» в Москве

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    «Спартак» взял верх над «Уралом» в Москве

    «Спартак» взял верх над «Уралом» в Москве

    «Спартак» взял верх над «Уралом» в Москве
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Московский «Спартак» уверенно переиграл екатеринбургский «Урал» в матче 12-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

    Вперед хозяева вышли на 36-й минуте, когда мяч в сетку отправил Александр Самедов. После перерыва Педро Роша удвоил преимущество «Спартака».

    Отметим, что завершать матч «Уралу» пришлось вдесятером. На 78-й минуте поле покинул Грегор Балажиц, получивший вторую желтую карточку.

    «Спартак» набрал 17 очков и теперь делит с «Ахматом» пятое место в турнирной таблице. «Урал» с 16 баллами идет восьмым.





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