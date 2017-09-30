Губернаторы-«близнецы» ответили интернет-шутникам

Новые руководители регионов еще не успели прославиться ни серьезными свершениями, ни громкими заявлениями, но двое из них уже стали настоящими звездами Интернета.
Блогеры обратили внимание на внешнее сходство нового главы Нижегородской области Глеба Никитина и руководителя Самарской области Дмитрия Азарова. В социальных сетях это стало главным поводом для шуток.
Программа «Центральное телевидение» решила во всем разобраться и обратилась к новым главам регионов. Руководитель Нижегородской области отметил, что знает о разговорах в Интернете. Особенно Никитину понравилась шутка о том, что теперь он и Азаров смогут разблокировать новые iPhone X (с функцией распознавания лиц) друг друга.
Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области: «После прочтения этих шуток я понял, что нам нужно держать ухо востро, когда вместе окажемся на каких-нибудь мероприятиях. Главное iPhone не перепутать или случайно, как в том фильме, не улететь в другой город».
А Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что Владимир Путин точно не перепутает его с главой Нижегородской области.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области: «Наш президент никогда ничего не путает. Мы знаем президентов, которые путают названия стран, но президент Российской Федерации не путает ничего. Поэтому я уверен, что каждому будет по заслугам».
Программа «Центральное телевидение» решила во всем разобраться и обратилась к новым главам регионов. Руководитель Нижегородской области отметил, что знает о разговорах в Интернете. Особенно Никитину понравилась шутка о том, что теперь он и Азаров смогут разблокировать новые iPhone X (с функцией распознавания лиц) друг друга.
Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области: «После прочтения этих шуток я понял, что нам нужно держать ухо востро, когда вместе окажемся на каких-нибудь мероприятиях. Главное iPhone не перепутать или случайно, как в том фильме, не улететь в другой город».
А Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что Владимир Путин точно не перепутает его с главой Нижегородской области.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области: «Наш президент никогда ничего не путает. Мы знаем президентов, которые путают названия стран, но президент Российской Федерации не путает ничего. Поэтому я уверен, что каждому будет по заслугам».
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