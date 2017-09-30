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Международная пилорама
    С острова Бали эвакуируют людей из-за извержения вулкана. Индонезия, вулканы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВС острова Бали эвакуируют людей из-за извержения вулкана

    С острова Бали эвакуируют людей из-за извержения вулкана

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    С острова Бали эвакуируют людей <nobr>из-за</nobr> извержения вулкана

    С острова Бали эвакуируют людей из-за извержения вулкана

    С острова Бали эвакуируют людей <nobr>из-за</nobr> извержения вулкана

      С индонезийского острова Бали начался массовый исход людей.

      В настоящее время Бали в спешном порядке покинули уже 200 тысяч человек. Еще сотни ожидают эвакуации, так как в кратере вулкана Агунг образовались трещины, и из кратера повалил дым.

      Местные жители, для которых эта гора священна, во всех бедах винят туристов. Опасную зону сейчас покидают как приезжие, так и балийские крестьяне. Для людей и домашних животных организованы специальные лагеря.

      Предыдущее извержение вулкана Агунг произошло на Бали в 1960-х годах. Тогда от потоков лавы и раскаленных камней погибли более тысячи человек.

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