С острова Бали эвакуируют людей из-за извержения вулкана

С индонезийского острова Бали начался массовый исход людей.
В настоящее время Бали в спешном порядке покинули уже 200 тысяч человек. Еще сотни ожидают эвакуации, так как в кратере вулкана Агунг образовались трещины, и из кратера повалил дым.
Местные жители, для которых эта гора священна, во всех бедах винят туристов. Опасную зону сейчас покидают как приезжие, так и балийские крестьяне. Для людей и домашних животных организованы специальные лагеря.
Предыдущее извержение вулкана Агунг произошло на Бали в 1960-х годах. Тогда от потоков лавы и раскаленных камней погибли более тысячи человек.
Местные жители, для которых эта гора священна, во всех бедах винят туристов. Опасную зону сейчас покидают как приезжие, так и балийские крестьяне. Для людей и домашних животных организованы специальные лагеря.
Предыдущее извержение вулкана Агунг произошло на Бали в 1960-х годах. Тогда от потоков лавы и раскаленных камней погибли более тысячи человек.
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