Владельцы новых iPhone пожаловались на разваливающийся корпус

Владелец iPhone 8 Plus из Японии рассказал, что передняя часть его нового смартфона отделилась от корпуса еще до того, как он вскрыл коробку с гаджетом.А жительница Тайваня пожаловалась на то, что iPhone 8 Plus, который она купила пять дней назад, буквально развалился при зарядке. При этом клиентка уверяет, что использовала оригинальное зарядное устройство.Как отмечает Mashable , по всей видимости, причиной поломки смартфонов стала проблема с батареей. В Apple уже заявили, что разбираются в инцидентах.Напомним, iPhone 8 и iPhone 8 Plus были представлены Apple 12 сентября. Также публике показали iPhone X и усовершенствованные умные часы. Корреспондент НТВ одним из первых познакомился с новинками и рассказал об их преимуществах и недостатках.