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    Владельцы новых iPhone пожаловались на разваливающийся корпус

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    • Фото: @Magokoro0511 / twitter.com
    Владельцы новых iPhone пожаловались на разваливающийся корпус

    Владельцы новых iPhone пожаловались на разваливающийся корпус

    Владельцы новых iPhone пожаловались на разваливающийся корпус
  • Фото: @Magokoro0511 / twitter.com

    • Компания Apple начала проверку в связи с жалобами пользователей на новый iPhone 8.

    Владелец iPhone 8 Plus из Японии рассказал, что передняя часть его нового смартфона отделилась от корпуса еще до того, как он вскрыл коробку с гаджетом.



    А жительница Тайваня пожаловалась на то, что iPhone 8 Plus, который она купила пять дней назад, буквально развалился при зарядке. При этом клиентка уверяет, что использовала оригинальное зарядное устройство.

    Как отмечает Mashable, по всей видимости, причиной поломки смартфонов стала проблема с батареей. В Apple уже заявили, что разбираются в инцидентах.

    смотретьОбозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X
    Обозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X
    Напомним, iPhone 8 и iPhone 8 Plus были представлены Apple 12 сентября. Также публике показали iPhone X и усовершенствованные умные часы. Корреспондент НТВ одним из первых познакомился с новинками и рассказал об их преимуществах и недостатках.

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