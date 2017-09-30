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    Сирийские военные начали наступление на промышленные районы Дейр-эз-Зора. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские военные начали наступление на промышленные районы Дейр-эз-Зора

    Сирийские военные начали наступление на промышленные районы Дейр-эз-Зора

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    Сирийские военные начали наступление на промышленные районы <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

    Сирийские военные начали наступление на промышленные районы Дейр-эз-Зора

    Сирийские военные начали наступление на промышленные районы <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

      Сирийской армии удалось разблокировать Дейр-эз-Зор, но боевые действия в городе и вокруг него не прекращаются. Некоторые районы пока еще полностью под контролем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

      Бои идут каждый день. Иногда террористы ведут обстрел из тяжелого вооружения с большого расстояния, а иногда, по ночам, пытаются подобраться поближе. Тогда они используют смертников с поясами шахида и машины, начиненные взрывчаткой.

      Воевать здесь очень сложно. Сегодня сирийские военные начали наступление на промышленные районы Дейр-эз-Зора. Бои идут и в жилых кварталах, и в окопах за городом. Тяжело идут боевые действия и на берегах реки Евфрат. По воде игиловцы подвозят подкрепления и боеприпасы. Реку используют для внезапных нападений на сирийскую армию.

      Но теперь все наоборот — теперь террористы оказались в окружении. Правительственные силы постепенно выдавливают их из города. Теперь уже сирийские наводчики целятся в боевиков ИГИЛ на передовой линии. Укрыться от ответного огня там очень сложно.

      На одном из таких наблюдательных пунктов вместе с сирийскими военными находился российский генерал-лейтенант Валерий Асапов за несколько минут до гибели. Во время минометного обстрела он получил смертельные ранения.

      Сирийские военные ведут кровопролитные бои у Евфрата уже три года. До недавнего времени — несмотря на их жертвы — добиться коренного перелома в войне не удавалось. Но с прорывом блокады города все изменилось. Сирийцы знают, что победа близка.

      Подробности — в материале корреспондентов Мурада Газдиева и Вячеслава Немышева.

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