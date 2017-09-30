Сирийской армии удалось разблокировать
Дейр-эз-Зор, но боевые действия в городе и вокруг него не прекращаются. Некоторые районы пока еще полностью под контролем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Бои идут каждый день. Иногда террористы ведут обстрел из тяжелого вооружения с большого расстояния, а иногда, по ночам, пытаются подобраться поближе. Тогда они используют смертников с поясами шахида и машины, начиненные взрывчаткой.
Воевать здесь очень сложно. Сегодня сирийские военные начали наступление на промышленные районы Дейр-эз-Зора. Бои идут и в жилых кварталах, и в окопах за городом. Тяжело идут боевые действия и на берегах реки Евфрат. По воде игиловцы подвозят подкрепления и боеприпасы. Реку используют для внезапных нападений на сирийскую армию.
Но теперь все наоборот — теперь террористы оказались в окружении. Правительственные силы постепенно выдавливают их из города. Теперь уже сирийские наводчики целятся в боевиков ИГИЛ на передовой линии. Укрыться от ответного огня там очень сложно.
На одном из таких наблюдательных пунктов вместе с сирийскими военными находился российский генерал-лейтенант Валерий Асапов за несколько минут до гибели. Во время минометного обстрела он получил смертельные ранения.
Сирийские военные ведут кровопролитные бои у Евфрата уже три года. До недавнего времени — несмотря на их жертвы — добиться коренного перелома в войне не удавалось. Но с прорывом блокады города все изменилось. Сирийцы знают, что победа близка.
Подробности — в материале корреспондентов Мурада Газдиева и Вячеслава Немышева.
Воевать здесь очень сложно. Сегодня сирийские военные начали наступление на промышленные районы Дейр-эз-Зора. Бои идут и в жилых кварталах, и в окопах за городом. Тяжело идут боевые действия и на берегах реки Евфрат. По воде игиловцы подвозят подкрепления и боеприпасы. Реку используют для внезапных нападений на сирийскую армию.
Но теперь все наоборот — теперь террористы оказались в окружении. Правительственные силы постепенно выдавливают их из города. Теперь уже сирийские наводчики целятся в боевиков ИГИЛ на передовой линии. Укрыться от ответного огня там очень сложно.
На одном из таких наблюдательных пунктов вместе с сирийскими военными находился российский генерал-лейтенант Валерий Асапов за несколько минут до гибели. Во время минометного обстрела он получил смертельные ранения.
Сирийские военные ведут кровопролитные бои у Евфрата уже три года. До недавнего времени — несмотря на их жертвы — добиться коренного перелома в войне не удавалось. Но с прорывом блокады города все изменилось. Сирийцы знают, что победа близка.
Подробности — в материале корреспондентов Мурада Газдиева и Вячеслава Немышева.
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