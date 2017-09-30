В Подмосковье разорившийся отец задушил дочь и покончил с собой

В Московской области мужчина
из-за долгов убил собственную дочь, а после покончил с собой.
Трагедия произошла в поселке Ильинское Раменского района. Погибшей девочке было 13 лет, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГУ СКР по Московской области Елена Фокина.
Елена Фокина, старший помощник руководителя ГУ СКР по региону: «По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи выясняют обстоятельства случившегося».
По данным источника агентства в правоохранительных органах, причиной поступка мужчины могли стать долги.
Елена Фокина, старший помощник руководителя ГУ СКР по региону: «По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи выясняют обстоятельства случившегося».
По данным источника агентства в правоохранительных органах, причиной поступка мужчины могли стать долги.
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