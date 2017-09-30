Турецкие СМИ заговорили о мире в Сирии после встречи Путина и Эрдогана

Срочная встреча в Анкаре Владимира Путина и Реджепа Эрдогана была посвящена Сирии. Сложный разговор шел без посторонних, за закрытыми дверями, но, судя по тому, что в лексикон двух лидеров снова вернулось слово «друг», договориться, несмотря на противоречия, все же удалось.
Сирийская армия продолжает наступление, да тут еще и российский президент прибывает в соседнюю Турцию для так называемой «сверки часов». Неужели Анкара говорит о том, что победа уже близка? Все утренние газеты Анкары просто в восторге от встречи и пишут примерно одно — «Соглашение и мир по Сирии и Ираку». Еще бы не восхищаться, когда происходит столь изящная посадка на хвост военных успехов. Не могла же Турция не принять участие в поствоенном урегулировании в соседней стране?
Эрдоган на встрече чуть ли не восемь раз называет Путина другом и заказывает российских ПВО С-400 аж на 2 млрд долларов. И даже возмущения НАТО по этому поводу никого на турецкой стороне похоже не волнуют.
Ферхат Юксель, турецкий журналист: «Мы будто постучались в закрытую дверь НАТО, спросили, а нам ответили — мы вам ничего не дадим. Ничего не дадите? Мы найдем кого-нибудь другого. О, Россия. Плевать, что она вне вашего клуба. Зато она хочет работать с нами».
Ферхат Юксель — главный редактор политического журнала. По его мнению, и гадать нечего, почему местные политики теперь смотрят не на запад, а скорее на север.
Ферхат Юксель, турецкий журналист: «Россия сейчас гораздо больший игрок, чем Америка. Ее физически здесь сейчас просто меньше».
И как раз по этому порой физическому бездействию рядом с позициями ИГИЛ у союзников возникает много вопросов — с кем и против кого сражаются силы США в Сирии? Политолог и профессор Университета Анкары Тоурул Исмаил показывает на карте — инициатива окончательно перешла в руки Ирана, Турции и России.
Тоурул Исмаил, турецкий политолог: «Здесь видно, что американцы сами еще не разобрались, у них внутри очень много проблем. Пентагон требует одно, ЦРУ требует другое, Трамп вообще хочет неизвестного».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Николая Дубинина.
Эрдоган на встрече чуть ли не восемь раз называет Путина другом и заказывает российских ПВО С-400 аж на 2 млрд долларов. И даже возмущения НАТО по этому поводу никого на турецкой стороне похоже не волнуют.
Ферхат Юксель, турецкий журналист: «Мы будто постучались в закрытую дверь НАТО, спросили, а нам ответили — мы вам ничего не дадим. Ничего не дадите? Мы найдем кого-нибудь другого. О, Россия. Плевать, что она вне вашего клуба. Зато она хочет работать с нами».
Ферхат Юксель — главный редактор политического журнала. По его мнению, и гадать нечего, почему местные политики теперь смотрят не на запад, а скорее на север.
Ферхат Юксель, турецкий журналист: «Россия сейчас гораздо больший игрок, чем Америка. Ее физически здесь сейчас просто меньше».
И как раз по этому порой физическому бездействию рядом с позициями ИГИЛ у союзников возникает много вопросов — с кем и против кого сражаются силы США в Сирии? Политолог и профессор Университета Анкары Тоурул Исмаил показывает на карте — инициатива окончательно перешла в руки Ирана, Турции и России.
Тоурул Исмаил, турецкий политолог: «Здесь видно, что американцы сами еще не разобрались, у них внутри очень много проблем. Пентагон требует одно, ЦРУ требует другое, Трамп вообще хочет неизвестного».
Подробности — в материале корреспондента НТВ Николая Дубинина.
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