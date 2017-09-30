Переливания крови и бактерии: ученые нашли новые способы продлить молодость

Миллиардеры и звезды шоу-бизнеса готовы платить огромные деньги за новую омолаживающую процедуру: переливание крови молодых доноров.

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Среди богачей и светских львиц вошла в моду новая омолаживающая процедура. Она называется «метод Дракулы»: у человека берут кровь, выделяют из нее плазму и вводят плазму под кожу. Считается, что эта процедура делает кожу лица и рук более гладкой и ухоженной.



Американский врач Джесси Кармазин идет дальше и обещает омолодить своих клиентов с помощью переливания крови молодых доноров. По его словам, подобные процедуры делал в начале XX века врач Александр Богданов. Богданов должен был продлять жизнь советских вождей, но погиб в результате собственного эксперимента. Кармазина это не остановило, и вот результат: одна процедура омоложения в его клинике стоит 8 тысяч долларов, и на прием к нему стремятся попасть не только знаменитости из Голливуда, но и некоторые молодые миллиардеры.



На кафедре геокриологии МГУ нашли другой способ сохранить молодость. Профессор Анатолий Брушков обнаружил в вечной якутской мерзлоте бактерию, которая, по его словам, пережила мамонтов. Ученый считает, что изучение этой «бактерии бессмертия» может помочь продлить жизни людей, но нужно найти инвестора.



По мнению биолога и спортсмена из США Билла Эндрюса, за продолжительность жизни человека отвечают концевые участки хромосом — теломеры. Они укорачиваются в течение жизни человека, и человек стареет. Эндрюс открыл ферменты, которые способны замедлить этот процесс. Однако препарата на их основе в продаже пока нет: Эндрюс намерен сначала протестировать его на себе — или же остаться единственным вечно молодым человеком.



Врачи давно научились маскировать внешние признаки старения, но теперь они умеют и выращивать новые органы. Первая лаборатория, которая этим занимается, находится в Мадриде. Там из стволовых клеток уже вырастили живое сердце.



Похоже, пока универсального средства от старости нет. Автор методики здорового старения Брайан Кеннеди уверен, что основа молодости — движение, правильное питание и крепкий сон. И, конечно, не забывать почаще баловать себя.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Юлии Шатиловой.