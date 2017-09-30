В центре Одессы подрались сторонники и противники Саакашвили

Акция сторонников Михаила Саакашвили в центре Одессы началась с драки.
Несколько сотен участников акции в поддержку Саакашвили собрались у памятника Дюку Ришелье в Одессе. В это время напротив этого места расположились несколько десятков молодых людей. Когда сторонники экс-губернатора Одесской области начали митинг, молодые люди, чтобы помешать им, включили громкую музыку.
После этого между сторонниками и противниками Саакашвили началась стычка. В потасовку вмешались полицейские, которые встали кордоном между противоборствующими сторонами.
Сообщается, что самого Саакашвили в этот момент на месте происшествия не было, сообщает «Украинская правда».
По данным ТАСС, Саакашвили появился на митинге уже после драки. Выступая перед собравшимися, политик позвал всех на большой митинг в Киеве, который, по его словам, запланирован на 17 октября.
Михаил Саакашвили: «Призываю всех ехать 17 октября в Киев, чтобы убрать бандитскую верхушку и отрубить голову спрута».
Кроме того, Саакашвили заявил о своих планах после смены власти в столице вернуться в Одессу и продолжить ее развитие.
Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили и его сторонники 10 сентября проникли на территорию Украины из Польши, прорвав оцепление на пограничном пункте пропуска «Шегини». После этого против экс-президента Грузии возбудили дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.
Сам Сакашвили заявил, что закон при пересечении границы не нарушал, а свое украинское гражданство намерен защищать в суде.
После этого между сторонниками и противниками Саакашвили началась стычка. В потасовку вмешались полицейские, которые встали кордоном между противоборствующими сторонами.
Сообщается, что самого Саакашвили в этот момент на месте происшествия не было, сообщает «Украинская правда».
По данным ТАСС, Саакашвили появился на митинге уже после драки. Выступая перед собравшимися, политик позвал всех на большой митинг в Киеве, который, по его словам, запланирован на 17 октября.
Михаил Саакашвили: «Призываю всех ехать 17 октября в Киев, чтобы убрать бандитскую верхушку и отрубить голову спрута».
Кроме того, Саакашвили заявил о своих планах после смены власти в столице вернуться в Одессу и продолжить ее развитие.
Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили и его сторонники 10 сентября проникли на территорию Украины из Польши, прорвав оцепление на пограничном пункте пропуска «Шегини». После этого против экс-президента Грузии возбудили дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.
Сам Сакашвили заявил, что закон при пересечении границы не нарушал, а свое украинское гражданство намерен защищать в суде.
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