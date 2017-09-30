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    Житель Краснодара рассказал, как едва не стал ужином кубанских каннибалов. Краснодарский край, каннибализм, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Краснодара рассказал, как едва не стал ужином кубанских каннибалов

    Житель Краснодара рассказал, как едва не стал ужином кубанских каннибалов

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    Житель Краснодара рассказал, как едва не стал ужином кубанских каннибалов

    Житель Краснодара рассказал, как едва не стал ужином кубанских каннибалов

    Житель Краснодара рассказал, как едва не стал ужином кубанских каннибалов

      Новость о краснодарских каннибалах, которые безжалостно убивали людей, а потом не только питались плотью своих жертв, но и еще, похоже, подкармливали человечиной родственников, друзей и соседей, заставила оцепенеть от ужаса всю Россию. Как долгие годы эти чудовища могли спокойно жить среди обычных людей? И безнаказанно совершать преступления немыслимой жестокости?

      Кубанских каннибалов задержали благодаря случайной находке. Обычный ремонт дорог — клали асфальт. И рабочие в дорожной пыли обнаружили мобильник с разбитым дисплеем. Зашли в галерею и опешили от увиденных фотографий. Приехавшему на вызов молодому лейтенанту поначалу не хотелось верить, что это реальность, а не чей-то дурацкий розыгрыш. А вскоре выяснилось, что хозяин телефона ему хорошо знаком. Дмитрий Бакшеев несколько лет назад устроил пожар в подвале, сжигал женские вещи. Но тогда в его версию, что якобы он помогал избавиться жене от надоевших нарядов, поверили.

      Дмитрий — обычный маляр, он занимался ремонтами под ключ. Его супруга Наталья работала медсестрой в военном авиационном училище.

      Николай Владимирович, водитель скорой помощи: «Мы ее прекрасно знаем. Была нормальная, у нее муж был военный летчик, который погиб еще 15 или 17 лет назад. Поэтому ей оставили здесь общежитие, пенсию она за него получает. Была она медсестра».

      Бывшие коллеги-медики не раз приезжали на вызов в квартиру этой семейной пары.

      Фельдшер: «Кто мог знать? Воняет и воняет в квартире, видишь, что люди неопрятные. Он все время пьяный и перегаром воняет. Кто мог предполагать, что это за запахи, что за вонь?»

      Об этом странном запахе и больших сумках, оставляющих после себя следы крови, сейчас говорят все. По слухам, эту парочку регулярно видели на местном кладбище, а директор одного из бистро даже вспомнил, как Наталья предлагала поставлять мясо для шаурмы за копейки. Но набрать 02 так никто и не решился.

      Жители всегда считавшегося благополучным района Краснодара теперь с содроганием вспоминают, как Дмитрий угощал их мясом. Сергей, друг семьи Бакшеевых, чудом избежавший жуткой гибели от рук каннибалов, вспоминает, как однажды Дмитрий по-соседски позвал его пособить с ремонтом на даче. Вечером сели за стол. Выпили. Закусили. А после второй рюмки вместо колбасы Дмитрий внезапно впился зубами в Сергееву плоть. Он до сих пор не может поверить, что его жизнь могла закончиться в мясорубке. В аптеке возле дома семейная пара покупала обычный корвалол, который смешивался с медицинским эфиром. Этот коктейль добавляли в еду и напитки жертвам, а после того, как те отключались, хладнокровно убивали. Но в тот вечер парочка людоедов почему-то решила обойтись своими силами.

      Подробнее о леденящей кровь истории краснодарских каннибалов — в репортаже корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.

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