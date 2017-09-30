Житель Краснодара рассказал, как едва не стал ужином кубанских каннибалов

Новость о краснодарских каннибалах, которые безжалостно убивали людей, а потом не только питались плотью своих жертв, но и еще, похоже, подкармливали человечиной родственников, друзей и соседей, заставила оцепенеть от ужаса всю Россию. Как долгие годы эти чудовища могли спокойно жить среди обычных людей? И безнаказанно совершать преступления немыслимой жестокости?
Кубанских каннибалов задержали благодаря случайной находке. Обычный ремонт дорог — клали асфальт. И рабочие в дорожной пыли обнаружили мобильник с разбитым дисплеем. Зашли в галерею и опешили от увиденных фотографий. Приехавшему на вызов молодому лейтенанту поначалу не хотелось верить, что это реальность, а не чей-то дурацкий розыгрыш. А вскоре выяснилось, что хозяин телефона ему хорошо знаком. Дмитрий Бакшеев несколько лет назад устроил пожар в подвале, сжигал женские вещи. Но тогда в его версию, что якобы он помогал избавиться жене от надоевших нарядов, поверили.
Дмитрий — обычный маляр, он занимался ремонтами под ключ. Его супруга Наталья работала медсестрой в военном авиационном училище.
Николай Владимирович, водитель скорой помощи: «Мы ее прекрасно знаем. Была нормальная, у нее муж был военный летчик, который погиб еще 15 или 17 лет назад. Поэтому ей оставили здесь общежитие, пенсию она за него получает. Была она медсестра».
Бывшие коллеги-медики не раз приезжали на вызов в квартиру этой семейной пары.
Фельдшер: «Кто мог знать? Воняет и воняет в квартире, видишь, что люди неопрятные. Он все время пьяный и перегаром воняет. Кто мог предполагать, что это за запахи, что за вонь?»
Об этом странном запахе и больших сумках, оставляющих после себя следы крови, сейчас говорят все. По слухам, эту парочку регулярно видели на местном кладбище, а директор одного из бистро даже вспомнил, как Наталья предлагала поставлять мясо для шаурмы за копейки. Но набрать 02 так никто и не решился.
Жители всегда считавшегося благополучным района Краснодара теперь с содроганием вспоминают, как Дмитрий угощал их мясом. Сергей, друг семьи Бакшеевых, чудом избежавший жуткой гибели от рук каннибалов, вспоминает, как однажды Дмитрий по-соседски позвал его пособить с ремонтом на даче. Вечером сели за стол. Выпили. Закусили. А после второй рюмки вместо колбасы Дмитрий внезапно впился зубами в Сергееву плоть. Он до сих пор не может поверить, что его жизнь могла закончиться в мясорубке. В аптеке возле дома семейная пара покупала обычный корвалол, который смешивался с медицинским эфиром. Этот коктейль добавляли в еду и напитки жертвам, а после того, как те отключались, хладнокровно убивали. Но в тот вечер парочка людоедов почему-то решила обойтись своими силами.
Подробнее о леденящей кровь истории краснодарских каннибалов — в репортаже корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.
Дмитрий — обычный маляр, он занимался ремонтами под ключ. Его супруга Наталья работала медсестрой в военном авиационном училище.
Николай Владимирович, водитель скорой помощи: «Мы ее прекрасно знаем. Была нормальная, у нее муж был военный летчик, который погиб еще 15 или 17 лет назад. Поэтому ей оставили здесь общежитие, пенсию она за него получает. Была она медсестра».
Бывшие коллеги-медики не раз приезжали на вызов в квартиру этой семейной пары.
Фельдшер: «Кто мог знать? Воняет и воняет в квартире, видишь, что люди неопрятные. Он все время пьяный и перегаром воняет. Кто мог предполагать, что это за запахи, что за вонь?»
Об этом странном запахе и больших сумках, оставляющих после себя следы крови, сейчас говорят все. По слухам, эту парочку регулярно видели на местном кладбище, а директор одного из бистро даже вспомнил, как Наталья предлагала поставлять мясо для шаурмы за копейки. Но набрать 02 так никто и не решился.
Жители всегда считавшегося благополучным района Краснодара теперь с содроганием вспоминают, как Дмитрий угощал их мясом. Сергей, друг семьи Бакшеевых, чудом избежавший жуткой гибели от рук каннибалов, вспоминает, как однажды Дмитрий по-соседски позвал его пособить с ремонтом на даче. Вечером сели за стол. Выпили. Закусили. А после второй рюмки вместо колбасы Дмитрий внезапно впился зубами в Сергееву плоть. Он до сих пор не может поверить, что его жизнь могла закончиться в мясорубке. В аптеке возле дома семейная пара покупала обычный корвалол, который смешивался с медицинским эфиром. Этот коктейль добавляли в еду и напитки жертвам, а после того, как те отключались, хладнокровно убивали. Но в тот вечер парочка людоедов почему-то решила обойтись своими силами.
Подробнее о леденящей кровь истории краснодарских каннибалов — в репортаже корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.
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