Подозреваемого по делу о падении трапа в Пулково отправили под домашний арест

Сотрудник петербургского аэропорта Пулково, которого подозревают по делу о падении женщины с годовалой дочкой с трапа самолета, отправлен под домашний арест на два месяца.
Мера пресечения вынесена Московским районным судом Санкт-Петербурга в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы», который был ответственным за ремонт трапа, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга: «Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Козельского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 266 УК РФ, сроком на два месяца, до 29 ноября 2017 года».
Ранее сообщалось, что в четверг около 19:00 во время высадки пассажиров, прибывших рейсом 091 «Уральских авиалиний» из Москвы, с трапа с высоты трех метров упали женщина и ее годовалая дочка. После падения ребенок был госпитализирован. Девочке сделали операцию, она находится в реанимации.
В связи с инцидентом было возбуждено три уголовных дела — по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по ч. 1 ст. 266 (недоброкачественный ремонт транспортных средств) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга: «Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Козельского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 266 УК РФ, сроком на два месяца, до 29 ноября 2017 года».
Ранее сообщалось, что в четверг около 19:00 во время высадки пассажиров, прибывших рейсом 091 «Уральских авиалиний» из Москвы, с трапа с высоты трех метров упали женщина и ее годовалая дочка. После падения ребенок был госпитализирован. Девочке сделали операцию, она находится в реанимации.
В связи с инцидентом было возбуждено три уголовных дела — по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по ч. 1 ст. 266 (недоброкачественный ремонт транспортных средств) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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