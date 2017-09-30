В Москве скончался один из основателей КВН

Скончался один из основателей Клуба веселых и находчивых, поэт и писатель Андрей Меньшиков.
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В Москве на 73-м году жизни от болезни умер поэт, писатель и драматург Андрей Меньшиков. О его смерти «Интерфаксу» сообщили в его семье.
Меньшиков был известен как один из основателей Клуба веселых и находчивых. В 1960-е годы он был капитаном команды Московского инженерно-строительного института. С 1975 года он работал на Центральном телевидении, а в 1986 году возродил КВН. Меньшиков также участвовал в создании таких телепередач, как «А ну-ка, девушки!», «Веселые ребята», «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник». Он написал множество детских песен, был известен как драматург, автор мюзиклов и сценариев фильмов.
Меньшиков был известен как один из основателей Клуба веселых и находчивых. В 1960-е годы он был капитаном команды Московского инженерно-строительного института. С 1975 года он работал на Центральном телевидении, а в 1986 году возродил КВН. Меньшиков также участвовал в создании таких телепередач, как «А ну-ка, девушки!», «Веселые ребята», «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник». Он написал множество детских песен, был известен как драматург, автор мюзиклов и сценариев фильмов.
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