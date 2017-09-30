Бойцы Сухопутных войск в канун профессионального праздника устроили возложение цветов

Сегодня в Москве прошли памятные мероприятия в честь празднования Дня Сухопутных войск.

У стен Кремля состоялась торжественная церемония. К Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову возложили цветы ветераны Сухопутных войск, представители Минобороны РФ и Госдумы.



День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. Это самый многочисленный вид вооруженных сил в стране, в его рядах служат 270 тысяч человек. В состав Сухопутных войск входят мотострелковые, танковые и ракетные войска, артиллерия, ПВО и специальные подразделения.