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Секрет на миллион
    Бойцы Сухопутных войск в канун профессионального праздника устроили возложение цветов. Москва, армии мира, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБойцы Сухопутных войск в канун профессионального праздника устроили возложение цветов

    Бойцы Сухопутных войск в канун профессионального праздника устроили возложение цветов

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    Бойцы Сухопутных войск в канун профессионального праздника устроили возложение цветов

    Бойцы Сухопутных войск в канун профессионального праздника устроили возложение цветов

    Бойцы Сухопутных войск в канун профессионального праздника устроили возложение цветов

      Сегодня в Москве прошли памятные мероприятия в честь празднования Дня Сухопутных войск.

      У стен Кремля состоялась торжественная церемония. К Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову возложили цветы ветераны Сухопутных войск, представители Минобороны РФ и Госдумы.

      День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. Это самый многочисленный вид вооруженных сил в стране, в его рядах служат 270 тысяч человек. В состав Сухопутных войск входят мотострелковые, танковые и ракетные войска, артиллерия, ПВО и специальные подразделения.

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