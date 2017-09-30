Представителям ФИФА понравился строящийся к ЧМ-2018 стадион в Нижнем Новгороде

Делегация ФИФА довольна ходом строительных работ на стадионе «Нижний Новгород», который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как заявил во время посещения спортивного объекта генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, нет никаких сомнений, что стадион будет сдан к концу этого года. Директор департамента ФИФА Колин Смит отметил, что важно подготовить не только арену, но и соответствующую инфраструктуру.



Колин Смит, директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий: «Что касается хода работ, то все, как мы видим, укладывается в график. Это очень здорово. Сейчас мы с вами стоим на зеленом поле, которое было засеяно в июле. Мы тщательно следим за тем, как поле обслуживается. Очень важно подготовить его к зиме, чтобы оно осталось в хорошем состоянии. Что касается строительных работ, то они подходят к концу. Нас это также очень радует».



Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что все, что создано к чемпионату мира, изменит облик города к лучшему и даст импульс для дальнейшего развития.